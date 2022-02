Veliki preokret Finske i pobjeda u produžetku, Šveđani također u četvrtfinalu

Veliki preokret napravila je muška finska hokejaška reprezentacija koja je pobjedom u produžetku nad Švedskom 4-3 (0-0, 0-3, 3-0, 1-0) osvojila prvo mjesto u skupini C olimpijskog turnira u Pekingu, a time i plasman u četvrtfinale u kojem će igrati i Šveđani kao najbolja drugoplasirana reprezentacija.

Nakon prve trećine u kojoj nije bilo pogodaka, Šveđani su u drugoj iskoristili činjenicu da su Finci veći dio igrali s igračem manje na ledu. Sva tri gola Švedska je postigla uz brojčanu prednost, a strijelci su bili Wallmark (25), Bengtsson (29) i Lander (32).

Finci su do preokreta došli na sličan način, postigavši prva dva pogotka u trećoj trećini s igračem više. Hartikainen (46) je smanjio na 1-3, a Pakarinen (56) na 2-3. Isti je igrač postigao i izjednačujući pogodak u 58. minuti.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS 2022 Beijing Olympics - Ice Hockey - Men's Prelim. Round - Group C - Finland v Sweden - National Indoor Stadium, Beijing, China - February 13, 2022. A referee breaks up a clash between Oscar Fantenberg of Sweden and Joonas Nattinen of Finland. REUTERS/Jonathan Ernst Photo: JONATHAN ERNST/REUTERS

Neodlučen ishod je obje reprezentacije vodio u četvrtfinale, a pobjedu i moguće lakši ždrijeb dobili su Finci zahvaljujući pogotku Pesonena nakon 2:01 minuta igre u produžetku.

Treće mjesto u skupini osvojila je Slovačka zahvaljujući pobjedi 5-2 (1-1, 2-0, 2-1) protiv Latvije koja je ostala bez ijednog boda.

Od 14.10 sati su na rasporedu i utakmice posljednjeg kola u skupini A, a sastaju se Kina - Kanada i SAD - Njemačka. Nakon tih dvoboja bit će poznat i ždrijeb utakmica doigravanja, kao i pozicije nositelja u četvrtfinalu.