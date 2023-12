Veliki povratak Zubčića u veleslalomu. Trener mu je prije ključne vožnje rekao jednu stvar

Nakon pune dvije godine Filip Zubčić ponovno je na postolju utrka Svjetskog kupa. Najbolji hrvatski skijaš osvojio je drugo mjesto u veleslalomu koji se vozio u Alta Badiji, a brži od njega bio je jedino izvanzemaljac Marco Odermatt. A on je pobijedio s puno manjom razlikom (19 stotinki) od one s kojom se naviknuo pobjeđivati jer mu je Zubčić bacio rukavicu u lice pa ja ovaj dvoboj jedva dobio.

A fenomenalnom Švicarcu bilo je to 19. uzastopno veleslalomsko postolje i 14. pobjeda u tom razdoblju, a peta uzastopce. I prava je šteta, po Filipa, da je Odermatt upravo ovaj dan morao još jednom iskazati svoju superiornost. Baš na dan kada je hrvatski skijaš odvezao jednu od najboljih utrka u karijeri. No, tako vam je to kada imate peh da se natječete u eri gotovo nepobjedivog veleslalomaša, aktualnog olimpijskog pobjednika i svjetskog prvaka te pobjednika Svjetskog kupa.

VIDEO Filip Zubčić na postolju nakon dvije godine

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Spektakularni drugi lauf

Zapravo, ono kako je Zubo vozio drugi lauf, u kojem je imao najbrže vrijeme, bilo je spektakularno. I po dojmu i po vremenu, bolje i od prve vožnje, u kojoj je također sjajno vozio i imao drugo vrijeme.

Krenuo je s 57 stotinki prednosti ispred, na kraju trećeplasiranog, Slovenca Žana Kranjeca, kojeg je, na koncu, ostavio iza sebe za 2 sekunde i 7 stotinki. Kad je ušao u ciljnu ravninu, Zubčić je u nevjerici gledao svoje vrijeme, a potom je, slaveći svoju savršenu izvedbu, u kamere uskliknuo:

– Ti si kralj!

Vjerojatno je mislio na sebe, Filipa, koji je prilično dugo čekao da mu krene onako kako je od sebe to i očekivao. A on stalno od sebe očekuje puno, što nam je, za našeg razgovora u listopadu, i kazao:

– Od tog trećeg mjesta u Val d’Isereu, izborenog u slalomu u prosincu 2021., prošlo je puno vremena i lagao bih kada bih rekao da zbog toga ne osjećam lagani pritisak. Imam očekivanja da se opet popnem na postolje kao i svi oko mene. To je jasno kao dan i to tako mora biti. Ako si bio među najboljima i ako se i dalje baviš time, svi oko tebe, pa tako i tvoji navijači, a i ti sam, očekuju da se tamo i vratiš. Volim imati pritisak okoline, meni to odgovara, ali nije dobro kada sam sebi stvaram pritisak jer se onda pojavi grč.

VEZANI ČLANCI:

Ovaj put vozio je bez ikakva grča, ali istodobno agresivno i hrabro. I to mu je omogućilo da uživa u trenutku ponovnog uspinjanja na postolje. A ondje je, sebi u brk, kazao:

– Napokon.

A “napokon opet na postolju” bilo je i za njegova glavnog trenera Sergeja Komarova i pomoćnog trenera Igora Jakopovića, koji su, ushićeni, završili u snažnu zagrljaju. Posebice je ovaj domet bio važan za Komarova, čovjeka koji je naslijedio dugogodišnjega Filipova trenera Marka Šumana, i koji je i sam bio pod pritiskom dokazivanja da je, kao trener, vrijedan talenta koji mu je povjeren.

Svjestan trenutka, Komarov uoči druge vožnje nije puno govorio o taktici i zamkama na stazi.

– Bio sam nervozan između dvije vožnje jer me dugo nije bilo na postolju pa mi je trener rekao: “Zubo, sad pokaži zube!” Nije pametovao o stazi, gdje bih eventualno trebao kalkulirati i slično. Bacio sam se bez respekta, nisam čak ni griješio i bio je to savršen lauf.

Već sutra nova utrka

Uspjehu na padinama staze Gran Risa veselili su se i članovi Filipove obitelji, otac Tomislav i sestra Tamara, koja je već drugu sezonu uz starijeg joj brata u ulozi pomoćnog trenera. No, već sutra, na istoj stazi, vozit će se još jedna veleslalomska utrka i bit će to novi izazov za Filipa Zubčića, koji se najavio kao konkurent za najviše plasmane osam dana prije, kada je u Val d’Isereu osvojio četvrto mjesto.

VEZANI ČLANCI:

– U Val d’Isereu mi je postolje pobjeglo za dlaku, no nisam očajavao. Znao sam da sam kvalitetan. Prvi lauf nije bio dobar ni blizu, a osvojio sam četvrto mjesto. Znao sam da imam puno lufta i to sam i pokazao.

A ući u ciljnu ravninu s više od dvije sekunde prednosti bilo je iznimno zadovoljstvo.

– To je najbolji mogući osjećaj. To je nešto što sanjaš još kao klinac, da imaš taj osjećaj da si razvalio. Bio sam jako sretan zbog svoje vožnje, ali sam znao da se ne smijem veseliti pobjedi jer je Odermatt nevjerojatan veleslalomaš. Imati prednost od dvije sekunde uoči posljednjeg skijaša u 99 posto slučajeva znači pobjedu, no ne i kada je Odermatt na startu. Uspio sam ga dobiti u drugom laufu, ali ne dovoljno – ustvrdio je Zubčić.

VIDEO Komentar: Dinamov obrazac igre je bio preočit, a Hajduku je strašno nedostajao ključan adut