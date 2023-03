Veliki povratak Stipe Miočića u UFC. Otkriveno je kada se bori za naslov svjetskog prvaka

Američko-hrvatski borac Stipe Miočić trebao bi dobiti još jednu šansu za napad na UFC-ovu titulu u teškoj kategoriji. Otkrio je to u podcastu koji vodi njegov suparnik i poznati MMA borac Daniel Cormier, kojeg je Miočić dvaput pobjeđivao u borbama za teškaški naslov. Miočić je otkrio da su mu iz UFC-a rekli da će se boriti u srpnju ove godine, a protivnik će mu biti pobjednik okršaja između Jonesa i Ganea.

- Gane i Jones... dobra je to borba, a tko god dođe do pobjede, bit će moj sljedeći protivnik. Prebit ću nekog od njih. Iz UFC-a su mi rekli da ću se boriti u sedmom mjesecu na International Fight Weeku. Tako mi je rečeno, a to je upravo ono što sam htio - rekao je Stipe.

Borba Jona Jonesa i Cyrila Ganea glavna je borba na priredbi UFC 285, dok bi se Miočić trebao boriti 8. srpnja na eventu UFC 290. Hrvatski borac rodom iz Clevelanda posljednji se put borio prije dvije godine, u ožujku 2021., kad je izgubio od Francisa Ngannoua.

Miočić ima 40 godina i već neko vrijeme se piše o tome hoće li se više ikada vratiti u UFC ili neku drugu organizaciju. U karijeri ima omjer od 20 pobjeda i četiri poraza, a Jon Jones je rekao da je prema njemu najveći borac teške kategorije svih vremena.