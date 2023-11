Velike zvijezde jugoslavenskog nogometa okupile su se na trodnevnom Mundijalu prijateljstva

VEČERNJI TV

VIDEO Zašto sve manje djece ide u profesionalni sport? 'Temeljni razlog je što gubimo rezultate'

- Pa ne mogu reći da je da je zakon podcijenio klupski sport. On se suštinskim problemom klupskog sporta, a to je nedostatak financiranja zapravo i ne bavi. Ovaj novi zakon koji je na snazi od 2003. je bolji nego je bio prošli jer je neke stvari regulirao na drukčiji način i u svakom slučaju to pozdravljamo.