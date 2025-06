Velika svjetska zvijezda godinama dolazi u Hrvatsku, a sada smo doznali detalje: 'On i supruga su toliko normalni'

Najveći ljubitelj mediteranskih zemalja iz NBA svijeta i ovo ljeto krstari Jadranskim morem. Legendarni košarkaš Magic Johnson, sa suprugom Cookie, ovaj je put posjetio Trogir i Hvar, o kojima se na svom Facebook profilu pohvalno izrazio:

– Restorani su prekrasni, a svi naši obroci bili su izvrsni. Riba i morski plodovi tako su svježi, izravno iz mora na vaš tanjur, a Hrvati su kao ljudi sjajni.

Koju večer poslije večerao je u Tivtu, ali kao gost jednog Hrvata, što je opisao ovako:

– Želim zahvaliti bivšem NBA igraču Daliju Bagariću i njegovoj supruzi Jasmini za nevjerojatnu večeru na vrhu hotela La Roche s pogledom na grad Crnu Goru i cijelu luku. Bio je to pogled koji zaustavlja dah, a hrana je bila zapanjujuća.

Poznanstvo iz NBA programa

U nadi da se crnogorski susjedi neće razljutiti što se slavnom sportašu omaknulo da je s krova hotela gledao "grad Crnu Goru", popričali smo s njegovim hrvatskim prijateljem. Riječ je o nekadašnjem igraču Cibone, Chicago Bullsa, Olympiacosa, Fortituda, Cedevite, Bamberga...

– Nije to prvi put da se supruga Jasmina i ja družimo s Magicom i suprugom mu Cookie. S obzirom na to da se znamo iz programa NBA ambasador, vidimo se kada god imamo priliku. Prvi put ove godine to je bilo u Parizu, u vrijeme europske NBA utakmice, a evo sada u Crnoj Gori. Stekao sam dojam da Magic stvarno voli Mediteran, a osobito Hrvatsku.

Koji mu je ovo put da je posjetio Hrvatsku?

– Rekao bih četvrti ili peti. Uvijek je lijepo čuti i vidjeti kada tako netko svjetski poznat dođe i promovira našu zemlju. Osim toga, s njim uvijek putuje zanimljiva skupina ljudi iz svijeta biznisa i šoubiznisa. Primjerice, lani je s njim krstario glumac Samuel L. Jackson. Magic je gurman, a kuhari u našim restoranima su izvrsni. Planirali smo se ove godine vidjeti u Trogiru, ali ja nisam mogao pa smo se dogovorili za Tivat i restoran na vrhu hotela kojem je vlasnik naš prijatelj Ivan Peković.

Čini se da i gospođa Johnson, popularna Cookie, voli naše krajeve.

– Oni su toliko normalni i prizemljeni ljudi da s njima možete razgovarati o svemu. Istina, nemaju vremena družiti se sa svima koji bi se željeli družiti s njima, no kada se s nekim sprijatelje, onda su vrlo prisni. Uostalom, s obzirom na Magicovu prepoznatljivost, on bi cijele dane morao posvetiti ljudima koje upoznaje, a za to realno nema vremena.

Kad smo nazvali Bagija, Magic je već na unajmljenoj jahti otplovio južnije, a naš sugovornik također je bio na drugoj lokaciji obavljajući svoj novi posao.

– Otprije sedam-osam mjeseci radim u logistici Milšped, vlasnika Nebojše Ivkovića. Njegova kompanija ima oko 4000 zaposlenih, u Hrvatskoj oko 250, i urede u Dubaiju i Chicagu, i jedan je od glavnih sponzora Košarkaškog kluba Partizan. Taj posao predložio mi je sam Neša rekavši mi neka probam i mogu reći da sam se sasvim dobro snašao.

Prethodni posao Bagariću je bio onaj u njegovu matičnom klubu Ciboni, na mjestu sportskog direktora.

– Držim da sam se dobro postavio i da je bilo određenih rezultata. Prvih nekoliko mjeseci trener je bio Jakša Vulić, a potom sam doveo Dina Repešu.

Iz Cibone zbog nesuglasica

Zbog nesuglasica s direktorom Tomislavom Šerićem, Bagi je taj posao napustio u veljači.

– Da nisam pokušao to raditi, možda bih se cijeli život kajao, no kada sam vidio da sve to ne vodi nikamo, otišao sam. Svi novi igrači nisu mogli igrati domaću ligu, a u ABA ligi ostvarili smo pristojan rezultat i da smo u važnom trenutku pobijedili Borac iz Čačka, možda bismo izborili i doigravanje. U svakom slučaju, bili smo konkurentni.

Za razliku od ovosezonske Cibone, koja je ispala iz Prve ABA lige, a ne želi igrati Drugu.

– Nije mi drago vidjeti to što se događa s Cibonom, tako se, vjerujem, osjećaju i svi oni koji su u tom klubu ostvarili značajne karijerne korake. Poteze sadašnjeg vodstva kluba ne bih htio komentirati budući da nije bitno što bih ja činio jer to sada nema nikakvog utjecaja. Uostalom, za mene je to zatvorena knjiga.

Kako Dalibor stoji sa svojim poklisarskim obvezama prema NBA ligi?

– Kao što rekoh, bio sam u siječnju u Parizu, gdje smo se mi bivši igrači našli s ljudima iz vodstva NBA lige. Prije toga bio sam u Njemačkoj na juniorskoj NBA ligi.

Što mu se čini, ima li izgleda da NBA pokrene svoju ligu u Europi?

– Euroliga je dosta jaka, svi najjači klubovi su ondje, i NBA mora nešto ponuditi da neke od njih privuče k sebi. Doduše, možda se mogu stvoriti i neki novi klubovi kao što je nastao Dubai, možda neka momčad u Londonu, možda neki klubovi naslonjeni na moćne nogometne klubove - zaključio je Bagarić.