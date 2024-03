VEČERAS PREMIJERA U 20 SATI Ivica Tucak: Otac bi me čekao kraj bazena sa sendvičem od mortadele i narom

- Dolazim iz skromne obitelji, otac je bio vatrogasac u tvornici TEF, majka je bila domaćica. Imao sam najdivnije djetinjstvo na svijetu. Trenirao sam svakodnevno, tukao se na ulici, a onda bi me otac još remenom istukao kada bih se vratio kući. Strašno sam ponosan na taj dio svog života koji me izgradio. Na treninge u Solaris hodao sam pješke, to je nekih pet-šest kilometara I to je bilo najnormalnije u to vrijeme, a danas je nezamislivo. Nismo imali automobil i ja sam pješačio, na temperaturi od 40 stupnjeva dvaput dnevno do bazena u Crnici, nije mi bilo teško. Otac bi me čekao kraj bazena sa sendvičem od mortadele i narom. Ja dijete šibenske ulice, iako ti možda malo grubo zvuči. Ali neizbrisivo je to što sam kao kao klinac od 15 godina počeo izlaziti I družiti se s nekim poznatim šibenskim fakinima od Fabe, Dubre, Tea, Mile…

Oni su i danas moji prijatelji, iako je razlika u godinama između nas ogromna. U njima sam vidio uzore, vidio sam mangupe koji su me u jednom dijelu mog života vodili i na to sam ponosan. Šibenik me izgradio da budem čvrst, da ne trpim nepravdu, po šibenski, onako grubo, ali ljudski iskreno... - počinje svoju priču zlatni Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije, koji je pred kamerama Večernjeg lista našoj novinarski Dei Redžić dao životni intervju i prvi put progovorio o svom djetinjstvu, obitelji i tragedijama koje su ga izgradile.

Kada je sjeo na klupu Hrvatske nakon Ratka Rudića, kojemu je tri godine bio pomoćnik, Tucka su dočekali su sa skepsom i pregršt sumnji i pitanja. Dvanaest godina kasnije s karizmatičnim Šibenčaninom njegovom omiljenom kafiću Giro espresso. razgovaramo o njegovom putu do vrha svijeta i silnim preprekama koje je morao preskočiti, o ratu koji mu je uzeo dio života i uništio unosni transfer, povratku iz Beograda gdje je došao napraviti novi iskorak u karijeri, a završio je na šibenskom ratištu u odori Hrvatske vojske, da bi se opet vratio vaterpolu, pa usred rata u bazenu pisao povijest s klubom Solaris, dok danas piše nove retke u puno široj ulozi izbornika Hrvatske.

Vaterpolo je obilježio cijeli njegov život, no učinili su to i mladenački život na ulici s najvećim gradskim mangupima, kao i najveća bol koju je uspio preživjeti, tragična smrt njegove kćerkice o kojoj ekskluzivno za Večernji list po prvi put otvoreno govori nakon emotivnog dočeka koji su mu zbog svjetskog zlata, ali ne samo zbog toga, priuštili njegovi sugrađani.

