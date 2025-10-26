Naši Portali
PLIVAČKI SPEKTAKL

Večer svjetskih rekorda u Torontu, palo ih je čak pet, evo tko ih je sve postigao

World Aquatics Championships
MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
26.10.2025.
u 09:41

Druga večer treće i posljednje etape Svjetskog kupa u plivanju na kratkim bazenima u Torontu donijela je čak pet svjetskih rekorda

Australka Lani Pallister oborila je u subotu svjetski rekord na 800 metara slobodno s vremenom 7:54,00 minuta. Pallister je bila 3,42 sekunde brža od slavne Amerikanke Katie Ledecky, čiji rekord datira iz 2022. godine.

Nizozemac Caspar Corbeau postao je novi rekorder na 200 metara prsno i prvi koji je plivao ispod dvije minute s vremenom 1:59,52 minuta.Na putu do rekorda pobijedio je zvjezdanu postavu, uključujući trostrukog olimpijskog prvaka Adama Peatyj i 16-godišnjeg Ohashi Shina, koji je postavio svjetski juniorski rekord od 2:02.03.

Amerikanka Kate Douglass poboljšala je svoj svjetski rekord na 100 metara slobodno na 49,93 sekunde, postavši prva žena koja je otplivala dionicu za manje od 50 sekundi.

Mađar Hubert Kos pobijedio je na 100 metara leđno s novim najboljim vremenom od 48,16 sekundi, a Australka Kaylee McKeown također je postavila novi rekord na 200 metara leđno, s vremenom od minute, 57 sekundi i 33 stotinke.
svjetski rekord Plivanje

Kupnja