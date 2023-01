Važna odluka: Velika promjena u karijeri zlatne hrvatske olimpijke

Jedina hrvatska olimpijska medaljašica iz Tokija, olimpijska pobjednica Matea Jelić, donijela je vrlo važnu karijernu odluku. Kninjanka koja već godinama brani boje splitskog Marjana odlučila je promijeniti kategoriju pa će umjesto u, dosad trofejnoj, težinskoj skupini do 67 kilograma od sada nastupati u višoj kategoriji.

Na standardnim natjecanjima Svjetskog i Europskog tekvondo saveza bit će to kategorija do 73 kilograma a na Olimpijskim igrama preko 67 kilograma. S obzirom da je visoka i dovoljno snažna za Mateu to ne bi trebao biti problem a ta će njena odluka otvoriti put perspektivnoj Zagrepčanki Doris Pole koja se uspješno oporavila od teške ozljede.

Svoju odluku, koja će skinuti s dnevnog reda brigu o dozvoljenoj kilaži, Jelić je obzanila ovim riječima:

- Hvala ti 67. Moje tijelo zna da je vrijeme za "zbogom". Vrijeme je da napustim ovu kategoriju i krenem u susret novim izazovima. Zahvalna sam za svaku priliku i svaku borbu koju sam imala u kategoriji do 67 kilograma. Puno je bola u meni no prigrlit ću sve to otvorena srca i neka to izađe iz mene kroz svaki novi udarac koji ću izvesti. Tekvondo je moja i vječna ljubav i sve činim zbog ljubavi. Rastimo zajedno.

A rasti u novoj kategoriji Matea će imati priliku uz Veljka Lauru Šišu, jednog od tri najuspješnija trenera Hrvatske u prošloj godini. Njen dosadašnji (reprezentativni i klupski) trener Toni Tomas odlučio ju je prepustiti klupskom kolegi i stručnjaku koji je u prošloj godini imao svjetsku i europsku prvakinju Lenu Stojković.