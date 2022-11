Vatreni debitant na SP-u: 'Svaki dan imam nadmetanje sa Sosom. Maroko? Teška utakmica'

Nogometaš Glasgow Rangersa, Osječanin Borna Barišić (30), bit će debitant na Svjetskom prvenstvu, za sada ima 28 nastupa za Hrvatsku, a trenutačno nije u prvom planu s obzirom na to da se na poziciji lijevoga braniča zacementirao Borna Sosa.

Dolaze obitelj i prijatelji

Kako Borna gleda na svoj status?, pitali smo ga u kampu reprezentacije Al Ersal 3 u Dohi.

– Spreman sam, igram stalno, u kontinuitetu, svaka tri-četiri dana i odlično se osjećam. Nekad si gore, nekad si malo dolje, ovo je ipak reprezentacija – ja u njoj ne gledam na konkurenta kao u klubu. Svaki igrač želi igrati, i ja to želim, a na izborniku je odluka tko treba igrati. Moje je, kao i svakoga igrača, biti sto posto spreman, a kolektiv nam je ispred svega. Najbitniji je rezultat. Ne namećem si nikakav pritisak, jednostavno – kako izbornik odluči, tako će biti.

Doživljavate li sve ovo kao nadmetanje s Bornom Sosom?

– Svaki dan imam nadmetanje, ne samo ja nego i svaki drugi igrač. Kada je reprezentacija u pitanju, nadmetanje je normalno, jer svaki igrač ima konkurenta na svakoj poziciji. To je sport, a u sportu je nadmetanje svakodnevno. No, ovo je reprezentacija, i na to međusobno nadmetanje igrača za svoje pozicije ne doživljavam kao nešto loše – odgovara Barišić.

Kakav je interes navijača iz Osijeka za utakmice vatrenih, koliko ste ulaznica pribavili?

– Bit će tu moja obitelj, nekolicina prijatelja. Ulaznice smo kupili čim su krenule u prodaju, mislim da sam ih nabavio desetak – uzvraća Barišić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 16.11.2022., Prince Faisal bin Fahd stadion, Rijad, Saudijska Arabija - Prijateljska utakmica, Saudijska Arabija - Hrvatska. Borna Barisic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako gledate na snagu našega prvoga suparnika Maroka, čija se vrijednost, čini se, malo preuveličava? Nismo li pobjeđivali i jače reprezentacije od Maroka?

– Pobjeđivali smo, ali i gubili smo od slabijih od nas. Maroko je sigurno odlična reprezentacija. Kada gledaš njihove utakmice, shvatiš da oni nisu slučajno ovdje. Marokanci imaju momčad koju treba jako poštovati, respektirati, sigurno nam neće biti lagano. S Afrikancima imamo dobra iskustva na SP-ima, no ovo je novo natjecanje, specifični su vremenski uvjeti, i očekujem sigurno tešku utakmicu. Ne treba ih olako shvatiti.

Neki predstavnici stranih medija tvrde kako Hrvatska neće proći skupinu.

– Svatko ima pravo na svoje mišljenje, i svatko može reći što god hoće. Mi imamo vjeru u sebe, imamo zajedništvo, imamo dobru momčad. Nitko nije vjerovao ni u Rusiji da možemo doći do drugoga mjesta, pa smo došli. Najbitnije je ono što je među nama, a to je pozitivno ozračje.

Izbornik je najavio kako će održati sastanak na kojemu će upozoriti kako se svi moraju podrediti kolektivu. Je li ga održao?

– Ne bih vam to rekao i da ga je održao, ali sve to je nešto što se već zna. U ovoj reprezentaciji jako je pozitivno ozračje, svi žele uspjeh, rezultat, svi žele ponoviti ono što je bilo u Rusiji.

Englezima deve rade buku

Posljednja pripremna utakmica sa Saudijskom Arabijom nije bila najbolja najava toga?

– Ta utakmica poslužila je svrsi, osjetili smo kako je igrati na 31 Celzijevu stupnju. Nije bilo lagano, to je glavni razlog zašto smo u prvom poluvremenu izgledali tako loše. Dignuli smo se u drugom poluvremenu, nitko se nije ozlijedio, no to je sada iza nas – ističe Barišić.

Neobičan je ambijent u kojemu ste smješteni u Dohi, hotel je u centru grada, središtu noćnoga života. Hoće li vam to narušavati mir?, pitali smo Bornu, na što je uskočio glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak duhovitim zapažanjem:

– Barem nemamo deve kao Englezi. Oni su otišli u bazu izvan grada, a sada se žale da im deve tamo rade buku – ispričao je Pacak.

Hotel Hilton u Dohi, u kojemu borave vatreni, nalazi se u šumi nebodera luksuznoga West Baya, na jednoj od glavnih prometnica, s blještavim i bučnim noćnim klubovima u susjedstvu i s atraktivnom hotelskom plažom. No, to su čari ovoga, po svemu posebnoga Svjetskog prvenstva usred pustinje, pa su i brojne druge reprezentacije u sličnoj situaciji sa smještajem kao i Hrvatska.

Naši se do trening-kampa voze autobusom 7-8 minuta, a prvi susjed u kampu Al Ersal, samo na "kućnom broju 1", reprezentacija je Urugvaja; Suarez, Cavani, Modrićev suigrač Valverde... treniraju doslovno u susjednom dvorištu.