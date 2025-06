Vatreni debitirao za finalistu Lige prvaka i europskog velikana: Evo što je o tome rekao njegov trener

U susretu E skupine Svjetskog klupskog prvenstva, milanski Inter i meksički Monterrey su u Pasadeni remizirali 1-1, a za talijanski sastav je debitirao Petar Sučić. Monterrey je poveo u 25. minuti golom Sergia Ramosa, a izjednačio je Lautaro Martinez u 42. minuti. Prvu veliku priliku na utakmici imao je europski i talijanski doprvak u 22. minuti. Nicolo Barrela je napravio najveći dio posla sjajno uposlivši Mattea Darmiana koji je iz izgledne situacije prebacio vratra.

Tri minute kasnije Monterrey je poveo. Oliver Torres je ubacio iz kornera, a bivša Realova zvijezda, Sergio Ramos je pogodio glavom za 1-0. Inter je ubrzo mogao izjednačiti, no Esteban Andrada je odličnom reakcijom zaustavio udarac Sebastiana Esposita. Inter, kojeg vodi novio trener Cristian Chivu, je izjednačio u 42. minuti. Kristijan Aslani je iz slobodnog udarca prebacio na desnu stranu do Carlosa Augusta, a ovaj odmah vratio do sredine gdje je Lautaro Martinez lagano zabio za 1-1.

Meksikanci su mogli do nove prednosti u 64. minuti, ali je udarac Sergia Canalesa završio u okviru gola. Možda i najbolju priliku u nastavku imao je Inter u 78. minuti, ali je Martinez sa 11 metara prebacio vratara. Za Inter je od 68. minute zaigrao hrvatski veznjak Petar Sučić koji je ovoga ljeta napustio Dinamo i preselio na San Siro u transferu vrijednom, kako se nagađa, 14 milijuna eura.

- Trenira s nama već neko vrijeme, ali prerano je za davanje nekog posebnog mišljenja. Odmah se stavio na raspolaganje, vidio sam neke dobre stvari - rekao je novi trener Christian Chivu za debi našeg reprezentativnog veznjaka. Inter će prvu pobjedu na klupskom SP-u loviti za tri dana protiv japanske Urawe, dok će Monterrey igrati protiv River Platea.