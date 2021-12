Vatreni bi u ždrijebu Lige nacija željeli izbjeći Francusku i Portugal, a evo što ih sve čeka

Uoči Svjetskog prvenstva u Kataru, tijekom ljeta i jeseni 2022. godine hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje treća prilika za uspjeh u prvoj jakosnoj ligi (A) Uefine Lige nacija. Hrvatska će i treće izdanje, kao i prva dva, provesti u najjačoj europskoj nogometnoj konkurenciji, a osim zadržavanja mjesta u najjačoj ligi, što im je zasad polazilo za rukom, nadamo se da će vatreni uspjeti napraviti više protiv vrhunskih protivnika nego što je to bio slučaj u prva dva pokušaja.

Dva slavlja u deset susreta

Naime, u prva dva izdanja Lige nacija Hrvatska je odigrala deset utakmica te upisala samo dvije pobjede uz jedan remi i sedam poraza. Nikad izabranici Zlatka Dalića nisu bili ni blizu prvom mjestu u skupini i prolasku na završni turnir, a potajno se nadamo da bi se i to moglo promijeniti. Puno toga će nam reći sutrašnji ždrijeb koji se održava u Nyonu od 18 sati, no o tome nešto kasnije. Prvo valja objasniti kako će funkcionirati ovo izdanje Lige nacija budući da se termini te sustav pravila i nagrađivanja konstantno mijenjaju.

Prva važna stvar koja se mijenja u Ligi nacija 2022./2023. jest termin odigravanja utakmica. U skupinama po četiri mora se odigrati šest kola, a zbog već spomenutog Mundijala u Kataru koji se održava u prosincu iduće godine raspored odigravanja tih kola bitno je promijenjen. Prve četiri utakmice u skupini odigrat će se od 2. do 14. lipnja iduće godine, dok će se preostale dvije odigrati između 22. i 27. rujna. Završni turnir Lige nacija održat će se gotovo godinu dana kasnije, od 14. do 18. lipnja 2023. godine.

Što će dobiti oni najuspješniji iz Lige nacija? To još nije sigurno, barem ne kad je riječ o 'pogurancu' u kvalifikacijama za sljedeća velika natjecanja. Iz Uefe su potvrdili da će poveznica uspjeha u ovom izdanju Lige nacija s kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. biti poznata i objavljena u lipnju iduće godine, no već su mnogi izvori bliski Uefi istaknuli da postoji velika šansa direktnog plasmana na Euro za pobjednika Lige nacija, ali to još nije službeno potvrđeno. Što se financijskog dijela nagrada tiče, tu nema previše novosti. Svaka momčad iz A skupine (pa tako i Hrvatska) automatski će zaraditi 1,5 milijuna eura, a za prvo mjesto u svojoj skupini imaju šansu dobiti još 1,5 milijuna.

Ako momčad pobijedi na Final four turniru svih pobjednika skupina, dobit će još šest milijuna eura. Dakle, pobjednik će ukupno inkasirati devet milijuna eura.

U samom formatu nema prevelikih promjena. Lige su prema rang-ljestvici samog natjecanja sortirane na A, B, C i D, a svaka jakosna liga se dijeli na četiri skupine koje su određene po jakosnim skupinama unutar te lige te odabrane ždrijebom.

U skupini se igra dvaput sa svakim od tri protivnika, prvo mjesto u A skupini donosi plasman na završni turnir (dok u ostalim skupinama donosi promociju u viši rang), a posljednje mjesto u svim skupinama donosi ispadanje u slabiju ligu za iduće izdanje Lige nacija.

A kakve potencijalne skupine čekaju Hrvatsku na sutrašnjem ždrijebu? U ovakvoj konkurenciji nema velike razlike između najlakše ili najteže skupine, ali nijanse sigurno postoje. Hrvatska je u A ligi u trećoj jakosnoj skupini s Engleskom, Poljskom i Švicarskom, što znači da nema ponovnog okršaja s Englezima. U prvoj jakosnoj skupini su Francuska, Španjolska, Italija i Belgija, u drugoj Portugal, Nizozemska, Danska i Njemačka, a u četvrtoj su momčadi pristigle iz B lige, Wales, Češka, Austrija i Mađarska.

Prilika za uigravanje

Uzevši u obzir stanje na papiru te prošla iskustva vatrenih, najteža skupina bi za nas bila s Francuskom, Portugalom i Češkom, a najlakša s Belgijom, Danskom i Mađarskom. No, što god kažu kuglice u Nyonu, Hrvatska će ispred sebe imati lavovski posao, ali i odličnu priliku za uigravanje prije Svjetskog prvenstva, i to protiv najboljih protivnika..