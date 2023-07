'Valent i ja u dobi smo kada više ne možemo u svakoj utrci pobijediti'

Na prijelazu u "običan" život puno se sportaša nađe u raskoraku. Dojučerašnji šampioni odjednom ostanu bez identiteta aktualnog i počnu živjeti s etiketom bivšeg sportaša, a to nisu laka razdoblja, pogotovo za one koji se na to nisu pripremili.

A Martin Sinković, član dvojca na pariće koji volimo zvati Sinković Express, pobrinuo se već sada da se njemu to ne dogodi te je pokrenuo privatni biznis s proizvodnjom i plasmanom zdrave hrane usmjerene na potrebe sportaša.

Nakon svega ne želim ostati bez ičega

– Supruga Manuela i ja dugo smo razmišljali da bismo pokrenuli nešto svoje i u tome su se spojila dva faktora. Jedan je doista bio taj da ne želim biti sportaš koji je danas na vrhu, a za godinu dana nigdje. Isto tako, već sam dugo tražio nešto hranjivo i zdravo što mogu jesti prije i posije utrke pa smo se odlučili za proizvode na bazi zobi. Na Prvenstvu Hrvatske obično bih nastupao u tri utrke u nekoliko sati i to me iskustvo potaknulo da uđem u ovo.

Kako su Martin i Manuela došli baš do proizvoda od zobi?

– Zob je vrlo hranjiva namirnica koju konzumiraju mnogi sportaši. Krenuli smo sa zobenim keksima i kašama, a kroz neko vrijeme, posebno kada se ja tome budem mogao više posvetiti, razmišljamo o širenju asortimana i na druge vrste zdravih proizvoda. Sada imamo osam proizvoda, no ima tu još prostora i zato će se supruga tome potpuno posvetiti. Odlazi sa sadašnjeg radnog mjesta i prelazi k nama u firmu jer ću ja biti maksimalno posvećen nastupu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Maksimalno je Martin posvećen i svojoj tjelesnoj težini jer je kao tinejdžer imao problema s kilažom pa je sa 16 godina imao 108 kilograma?

– Da, to je istina, problema s kilažom imao sam do prije nekoliko godina. Volim kuhati, ali i jesti i bio sam debeo. No sada imam 97 kilograma i to kontroliram.

Je li ta kilaža rezultat i velike potrošnje kalorija na treninzima?

– Pazim što jedem. Nepopularna je istina da koliko god treniraš, moraš paziti, a oni koji žele smršavjeti moraju se pomiriti s time da će patiti inače neće biti rezultata. Bez patnje nema uspjeha. Ne vjerujem u dijete u kojima nisi gladan. To ne nešto što nitko ne želi čuti, ali je tako. Bez obzira na veliku potrošnju kalorija ni ja ne mogu reći da mogu jesti koliko god hoću.

U kakvom je stanju borbeni duh najvećeg svjetskog dvojca na pariće današnjice?

– Dobro smo. U Luzernu se jesmo nadali pobjedi i nije nam bilo svejedno što smo bili drugi, no vjerujem da na Svjetskom prvenstvu u rujnu možemo biti boljih od tih Nizozemaca. A oni su izgledali impresivno.

Upravo tako su, godinama, izgledali Sinkovići u očima njihovih konkurenata.

– Ušli smo u godine, Valent je u 35., a ja sam u 34., kada ne možemo u svim utrkama pobijediti niti se trebamo oko toga živcirati. Da smo išli u Luzern s imperativom da moramo pobijediti, možda bi nam se dogodilo kao lani na Svjetskom prvenstvu kada smo bili četvrti.

Kako se Sinkovići, svojedobno neprikosnoveni tandem, privikavaju na to da više nisu dominantni?

– Vjerujemo da je naše najbolje izdanje još uvijek dovoljno za svjetsko zlato.

No biološki sat otkucava.

– Istina, sada nam treba više vremena za oporavak između ciklusa natjecanja i ne možemo biti u stopostotnoj formi na svakom natjecanju i zato ćemo je tempirati samo za najveća natjecanja kao što su europska i svjetska prvenstva te olimpijske igre.

S obzirom na to da su nas razmazili i da i oni sami srebro ili broncu smatraju izgubljenom utrkom, a zapravo je riječ o velikom uspjehu, posvađaju li se Martin i brat mu Valent ikad nakon utrke koju završe nezadovoljavajućim plasmanom?

– Ne, mi to dosta mirno riješimo. Sjednemo i porazgovaramo s trenerom Bralićem koji je jednako važan faktor u svim našim uspjesima. Zapravo, više žustrih rasprava imamo tijekom i nakon treninga.

Budući da su obojica sada obiteljski ljudi, oduzima li im i taj dio više energije u odnosu na one dane kada obiteljskih obveza nisu imali?

– Ponešto, no mi dajemo sve od sebe da uspijemo sve uskladiti. Uostalom, to je nešto što nas i drži. Da nemamo tu mirnoću koja proizlazi iz obitelji, teško bismo mogli tako dugo trajati. Kada gledam neke velike reprezentacije kao što su Rumunjska, SAD, Kanada, dojma sam da oni traju jedan do dva ciklusa jer su u kampovima maksimalno posvećeni samo tome, a teško je tako trajati 20 godina. Koliko god nam to oduzima energije, obitelj je i naša prednost.

Imamo osam sponzora

Trener Nikola Bralić običava reći da Sinkovići imaju previše sponzorskih i medijskih obveza koje im također kradu energiju.

–- Istina, ali da nemamo toliko medijske pažnje ne bismo mogli ništa zaraditi pa ne bismo mogli ni veslati.

Sinkovići su, po nama, hrvatski sportaši amateri s najvećim brojem sponzora. Koliko ih je?

– Moram razmisliti, imamo ih osam, a to sigurno ne bi bilo tako da nismo angažirali Priredbu, agenciju za odnose s javnošću. Medijski ne bismo bili tu gdje jesmo jer za to ne bismo imali vremena, ali ni znanja.

A prvi i još uvijek glavni sponzor im je Red Bull.

– Red Bull ne traži samo uspješne sportaše, već morate imati i određene osobine koje oni cijene. Svidjela im se naša skromnost i spremnost na veliki trud i rad. To nam je bio prvi, a i dalje nam je glavni sponzor – kazao nam je Martin koji se s naše kavice odvezao u sponzorskom Volvu.

