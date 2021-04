Uznemirujuće: Boksač se srušio usred meča i preminuo, liječnika nije bilo...

Amaterski borilački sport je jako opasan, a njegove posljedice znaju biti kobne. Upravo takve su nažalost bile ovih dana u Ekvadoru gdje je Joel Cahuasqui (25) poslije jednog high-kicka pao na pod, a potom preminuo.

Prema pisanju tamošnjih medija, na turniru nije bilo liječničke službe, a Cahausqui je odmah prevezen u bolnicu, no nije mu bilo spasa, izvijestio je novinar Alberto Astudillo B.

Imao je izljev krvi u mozak nakon jakog udarca i liječnici nisu mogli ništa drugo osim konstatirati smrt.

R.I.P. Joel Cahuasqui 🙏



He passed away yesterday, allegedly due to a brain stem hemorrhage in an amateur kickboxing fight from a head kick. Looked like it hit the back of his head. Prayers to him and his family. pic.twitter.com/eFunEiEpqF