Sara Kolak osvojila četvrto mjesto u Parizu. Medalja joj izmaknula za 28 centimetara

Hrvatska rekorderka u bacanju koplja Sara Kolak osvojila je četvrto mjesto na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je trećoj seriji finala na Stade de Franceu bavila koplje do 63,40 metara. U tom trenutku to je bilo dovoljno za brončano odličje, ali je nedugo nakon toga u istoj seriji Čehinja Nikola Ogrodnikova bacila 28 cm dalje i tako došla do brončane medalje.

Kolak je još dvaput prebacila 60 metara, 62,31 m u petoj te 63,03 m u šestoj seriji, ali do medalje nije mogla. Šteta što u finalu nije uspjela baciti na razini hica iz kvalifikacija, jer bi tih 64,57 m u ovom finalu donijelo srebrno odličje olimpijskoj pobjednici iz Rio de Janeira 2016.

Nova olimpijska pobjednica postala je 26-godišnja Japanka Haruka Kitaguchi koja je u prvoj seriji bacila 65,80 m, što je daljina koju nijedna finalistica više nije uspjela premašiti. Tako je aktualna svjetska prvakinja iz Budimpešte tom naslovu dodala i olimpijsko zlato. Do srebrne medalje stigla je Južnoafrikanka Jo-Ane van Dyk sa 63,93 m.