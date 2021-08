UŽIVO Pjesma se ori Maksimirom: Juranović u prvih 11 Legije, Krznar napravio jednu izmjenu

Nakon nevjerojatnih scena kakve godinama ne pamtimo na domaćim ulicama u kojima su se sukobili Bad Blue Boysi i poljski Teddy Boysi '95. u zagrebačkom kvartu Dubrava, vrijeme je okrenuti se onom hrvatsko-poljskom sudaru koji svi i čekamo.

Dinamo na svome travnjaku od 20 sati dočekuje poljsku Legiju iz Varšave u kojoj igra i naš reprezentativac i nekadašnji igrač Hajduka, inače rođen i odrastao baš u Dubravi, Josip Juranović.

Upravo je on jedan od najskupljih igrača gostujuće momčadim. čiji se igrači ne mogu lako mjeriti s Dinamovima na papiru, no Zagrepčani će to morati dokazati i na terenu budući da i nisu previše oduševili na početku ove seozne izvedbama što u Europi, što u domaćoj ligi.

No, ova utakmica znači puno za hrvatskog prvaka. Prođu li Poljake, ostvarit će zacrtani cilj. Dinamo bi ulaskom u play-off Lige prvaka, u kojem bi igrao protiv pobjednika susreta Crvena zvezda - Sheriff, osigurao ulazak u skupinu Europske lige i došao na korak do Lige prvaka.