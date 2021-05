UŽIVO OD 18 SATI Hajduk na Poljudu dočekuje Dinamo: Plavi idu po korak bliže tituli

Braća Zoran i Zdravko Mamić i dalje uživaju na slobodi u Međugorju dok ih vlasti u Hrvatskoj čekaju da se pojave na izvršenju kazne. Najnovija snimka koju smo primili iz Međugorja pokazuje braću u veselom društvu kako pjeva poznate hajdučke pjesme, poput one legendarnog Vinka Coce 'Kada umrem umotan u bilo'. No treba reći da se u kolopletu pjesma našlo zatim i pjesama u čast Dinama kao i ona stara u kojoj su Hajduk i Dinama dva bratska kluba. Nije nam poznato jesu li to braća Mamić veselo obilježavala praznik rada ili neku drugu prigodu, možda privatnije vrste.



