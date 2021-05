Trener Dinama priznaje: 'Veseli me što Hajduku igra samo pobjeda'

Dva gola za tri boda u Koprivnici, lov na četvrtu pobjedu u jednakom broju derbija, "komotnih", ali ne i konačnih šest bodova prednosti u odnosu na prvoga pratitelja na vrhu ljestvice... Ovakva Dinamova "igra brojki" mami smiješak navijačima iako su sami igrači i trener i dalje maksimalno ozbiljni i usredotočeni na svaki detalj u lovu na naslov prvaka. Sljedeći korak je gostovanje kod Hajduka na Poljudu u srijedu u 18 sati, dakle protiv suparnika s kojim su se sučelili 10 dana ranije kad su plavi na maksimirskom travnjaku slavili s 2:0.

– Stvorili smo si relativno komfornu situaciju prije gostovanja u Splitu, imamo šest bodova prednosti i to nam je dobar psihološki poticaj. Idemo u Split posve rasterećeni, ali s velikom željom i voljom da već tamo prvenstvo učinimo izvjesnim – istaknuo je Dinamov trener Damir Krznar.

Sad je "komotna" situacija i sa slaganjem sastava. Za razliku od zadnjega iskušenja, gostovanja u Koprivnici, kad su iz različitih razloga izostala sva trojica kandidata za ulogu špice, ovaj put se u kadar vraća Bruno Petković koji je odradio pauzu uslijed tri žuta kartona.

– Svi su nam igrači na raspolaganju osim već dulje vrijeme ozlijeđenoga Sadegha Moharramija kojeg ćemo dozirati i možda mu dati priliku tek u zadnjim dvjema utakmicama. Tu je još i Mario Gavranović kod kojeg još dvojimo hoće li kandidirati ili ne. Svi drugi su željni, zdravi i raspoloženi.

Splićani su ohrabreni subotnjom dobrom igrom i pobjedom protiv Rijeke s 3:2.

– To sigurno neće biti ista utakmica kao ona u Zagrebu prije nekoliko dana. Hajduk je protiv Rijeke pružio iznimno dobru igru i s tom pobjedom reaktivirao kandidaturu za jedno od mjesta koje vodi u Europi. Sigurno će im stoga i motiv biti na najvišoj razini. Očekujem dobru, atraktivnu i zanimljivu utakmicu. Veseli me što Hajduku igra samo pobjeda i što ćemo ući u pravu sportsku bitku gdje obje momčadi nastoje doći do bodova. Već samim time očekujem atraktivnu utakmicu.

Dodatno ohrabrenje plavima je i pogled na nedavne derbije u Splitu - tri Dinamove pobjede u četiri zadnja dvoboja na Poljudu.

– Tako je, ali ipak se ne volim loviti za brojke i tradiciju jer svaka je utakmica posebna, svaka je priča za sebe. Gledamo samo ovu sljedeću, a ne ono što je prošlo. Uvijek moramo pružiti maksimum protiv koga god igramo. Zasad to i pružamo, to nam donosi i dobre rezultate i nadam se da će tako biti i u srijedu.

Koliko je, primjerice, teško pripremati utakmicu kad vas suparnik gotovo svaki put dočekuje s – novim trenerom? Zanimljivo je da je Hajduk na Poljudu u zadnjih sedam derbija dočekao plave sa sedmoricom različitih trenera. U ovom, osmom uzastopnom splitskom međusobnom ogledu čeka ih i osmi trener, u ovom slučaju Paolo Tramezzani.

– U samoj pripremi utakmice to dosta znači, osobito u trenucima kad novi trener tek dolazi u klub. S obzirom na kolegu Tramezzanija koji je već neko izvjesno vrijeme u Hajduku, uspjeli smo naći njihove dobre i eventualne slabije točke, vjerujem da smo se uspjeli dobro pripremiti za njih. Imali su i oni novosti i specifičnosti u utakmici protiv Rijeke. Sve smo to razmotrili i mogu čak reći da očekujem sličan sastav i sličan stil igre kao u toj utakmici protiv Rijeke jer su, na kraju, tim načinom došli do dobrog rezultata – dodao je trener Krznar.