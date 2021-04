UŽIVO Kakva utakmica! Dinamo poveo na Šubićevcu, ali Šibenik ekspresno izjednačio!

Bulat se našao sam ispred Livakovića, ali reprezentativni vratar to brani. Tući će se možda po glavi Šibenčani zbog ove propuštene prilike.

- Očekujem da ćemo pružiti dobar otpor Dinamu. Zadovoljan sam s radom na treningu, igrači zasad dobro prihvaćaju moje zamisli. Naš cilj je prekinuti crnu seriju bez obzira na to što preko puta stoji Dinamo. Bit će promjena i to je logično, ali tek smo tjedan dana zajedno. Protiv Dinama ću se osloniti na 11 boraca koji će poginuti za pobjedu i dati 150 posto - rekao je Escobar, a Gordon Schildenfeld dodao: - Mi smo pokazali da smo pravi kad nitko na nas ne računa i to mi daje optimizam.