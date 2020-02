UŽIVO Hajduk poveo nakon dugo mučenja, VAR im dao penal pa poništio pogodak

I koliko sad događaja u kratko vrijeme. Igrač Varaždina loptu je izbacio iz 16 metara, a sudac Pejin nije ništa dosudio dok mu se nisu javili kolege iz VAR sobe te mu rekli da bi trebao pregledati situaciju jer je možda lopta dirana rukom. Pejin je to i napravio te dosudio najstrožu kaznu, a nenadani poklon nije iskoristio Mijo Caktaš! Ostaje 0:0.

SASTAVI Info

Varaždin (4-2-3-1) Nevistić - Tkalčić (c), Stolnik, Novoselec, Špičić - Đurasek, Roca - Glavina Do., Posavec, Glavina De. - Drožđek Hajduk (4-3-3) Posavec - Juranović (c), Vučur, Ismajli, Radić - Caktaš, Hamza - Tahiraj, Jradi, Jairo - Eduok Sudit će Tihomir Pejin.