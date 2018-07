UŽIVO Rakitić: Igranje u Barceloni ne može se usporediti s nastupima za Hrvatsku

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić i dokapetan Ivan Rakitić u Sočiju su održali posljednju konferenciju za medije uoči sutrašnje utakmice s Rusijom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

- Ne možemo birati protivnika, bio to domaćin SP-a ili netko drugi. No, naši igrači igraju velike utakmice i to za njih ne bi trebao biti problem. Trebamo igrati svoju igru - rekao je Dalić i dodao:

- Respektiramo Rusiju, ne možeš proći među osam najboljih ako nisi kvalitetan. Izbacili su Španjolsku i bit će nam teško. Ni jednu utakmicu na SP-u nije nam bilo lako. Ako želimo ostvariti dobar rezultat, morat ćemo nametnuti svoj stil igre.

- Osjećamo se jako dobro, prezadovoljni smo uvjetima, smještajem i stadionima. Imamo samo riječi hvale i ovo je za nas lijepi događaj.

Dalić se osvrnuo na najavljeni dolazak predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

- Za nas je dobar motiv da je predsjednica bila na prošloj utakmici i da će opet doći sutra. Ona je naša predsjednica i daj Bože da opet dođe.

- Najvažnije je da smo stigli do četvrtfinala. Bit će jako lijepo igrati protiv Rusije, uživat ćemo u svakom trenutku - dodao je Rakitić pa se osvrnuo na Mandžukića:

- On je za nas jako bitan igrač, prvi ide u napad, ali i obranu. Uvijek daje sve od sebe i jako smo sretni da je s nama. Spreman je i želimo ga vidjeti u najboljem izdanju.

Rakitić je igrao puno velikih utakmica, može li ih usporediti sa sutrašnjom?

- Utakmica s klubovima ne može se usporediti s reprezentacijom. Ovo je nešto posebno i drugačije.