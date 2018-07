Srna otkrio zašto je odbio biti u Dalićevom stožeru

Igor Štimac u osmoj emisiji Večernji pressing ugostio je rekordera po broju nastupe za vatrene i četvrtog najboljeg strijelca hrvatske reprezentacije Darija Srnu. Iza Srne je teška godina jer nije igrao zbog dopinga.

- Ispao sam žrtva tuđih pogrešaka, međutim to je jedna velika lekcija u života. No, nisam spustio ruke, krenuo sam u tu borbu optimistično, jako, nisam imao pravo iznevjeriti obitelj, prijatelje, navijače i na kraju sam pobijedio i tu bitku - rekao je Srna.

[video: 25713 / ]

O nastupima vatrenih u Rusiji ističe:

- Cijela Hrvatska gori, očekuje se sad utakmica po meni jako teška, domaćin je uvijek nezgodan, zabio je više golova, jedan više od nas, iako su protiv Urugvaja pokazali nedostatke. Iako smo i mi pokazali u jednom dijelu utakmice protiv Danske, međutim Hrvatska je kvalitetnija na svakoj poziciji. Ova Hrvatska mora daleko.

Srna se proteklih godina našao i na udaru Torcide.

- Ja ću uvijek biti navijač Hajduka, ali to je za mene bio veliki i težak udarac, za koji sam se doslovno zapitao, pa jel' moguće da mi se netko tako obraća. No, to je problem u hrvatskom nogometu. Što sam ja kriv, mogao sam u toplim krajevima odmarati sa suprugom, no ja sam došao u Zagreb, gdje se moraš suočiti s raznim povicima, transparentima, istrpjeti svakakve kritike koje se odražavaju i na moju obitelj.

Zašto je Srna odbio poziv u Dalićev stožer, koji mu je najdržai trofej u karijeri, što kaže o ratu u Ukrajini, kako popraviti atmosferu u Hrvatskoj, kao i o Mamiću, HNL-u, Hajduku, obrazovanju svoje djece gledajte u videu.