Predsjednica u Rusiju putuje komercijalnom linijom - odrekla se i dnevnica

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Zaboku je prisustvovala otvorenju novog proizvodnog pogona tvrtke "OMP Obrada metala", a potom je pred okupljenim novinarima komentirala sutrašnji odlazak u Rusiju gdje će pratit hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja igra s domaćinom Rusijom na SP-u u nogometu.

– Idem službeno ovoga puta. Najradije dolazim na utakmice kao navijač, no mislim da bi bilo neprimjereno i uvredljivo prema domaćinu da ne odem u VIP ložu, gdje moram poštivati pravila ponašanja i odijevanja, no to ne znači da neću svim srcem navijati za našu reprezentaciju – rekla je dodavši kako će ovo biti prilika za "nogometnu diplomaciju".

Kako Vladimir Putin neće gledati utakmicu uživo na stadionu, predsjednica će se prije utakmice susresti s ruskim premijerom Medvedevom.

''Susret s predsjednikom Vlade Rusije Medvedevom održat će se, ranije no što smo predložili. Neću putovati državnim zrakoplovom nego komercijalnom linijom. To nije neuobičajeno jer sam i u Italiju i u Iran putovala komercijalnim linijama. Odlazak komercijalnom linijom znači dvostruko manje troškove", dodala je Grabar Kitarović dodavši kako će to iznositi 40-ak tisuća kuna jer su se svi članovi delegacije odrekli dnevnica.

Za kraj je poručila kako je ponosna na našu reprezentaciju i da vjeruje u njihovu pobjedu.

– Vjerujem da ćemo pobijediti i da ćemo nastaviti dalje. Zahvalna sam nogometašima i Daliću. Oni najbolje promoviraju našu državu, a posebnu potporu dajem kapetanu Luki Modriću kojem sam to obećala nakon utakmice protiv Danske – zaključila je predsjednica.

Evo kako vatreni provode slobodno vrijeme u Sočiju