Uskoro kreće Zagreb Winter Cup

Dolaskom hladnijih dana mnogi se raduju blagdanskoj atmosferi i božićnom ozračju, a za haklerice i haklere najveće veselje predstavlja MC Plus Zagreb Winter Cup koji već šestu godinu u nizu širom otvara svoja vrata. Ovaj turnir s godinama je stekao sjajnu reputaciju te slovi za najjači seniorski ženski futsal turnir u regiji te jedan od najmasovnijih u mlađim muškim kategorijama. Ne čudi stoga da svi kući žele ponijeti trofej upravo s ovog natjecanja.

''Budući da smo prošle godine osvojile Zagreb Winter Cup, vrlo rado se vraćamo na njega i ove godine. To je jedan od turnira na kojem često sudjelujemo i na kojem nam je baš ''gušt'' igrati. Internacionalnog je karaktera pa ne moram ni govoriti o visokoj kvaliteti natjecanja. Svake godine sve je jača konkurencija, ali zbog toga naš motiv postaje sve veći. Ponovno ćemo pokušati obraniti naslov, ali znamo da nije isto osvojiti ga i obraniti ga'', pojasnila je Gabrijela Gaiser iz prošlogodišnje pobjedničke ekipe ŽMNK MC Plus.

''Zagreb Winter Cup igram već godinama i on je postao neka tradicija naše ekipe. Uvijek se prijavimo jer je stvarno odlično organiziran. Niti na jednom drugom turniru momčadi ne dobiju takvu pozornost, završnica ide na televiziju. Zaista sve pohvale. Ove godine smo se čak malo pojačali i mislim da ćemo uspjeti obraniti naslov prvaka. Jedva čekamo da sve krene'', kazao je Dragan Pudić iz sastava Pudić prijevoz koja je osvojila lanjski turnir U-21 kategorije.

Turnir traje od 21. prosinca do 12. siječnja. Kao i svake godine, igra se po futsal pravilima, u sustavu 4+1 i to u četiri kategorije U-17, U-19, U-21 te žene. Uvodni dio MC Plus Zagreb Winter Cupa i ove godine igrat će se u Nogometnom centru Šalata, dok će ime dvorane u kojoj će se igrati utakmice od četvrtfinala na dalje biti objavljeno uskoro. Kao i prijašnjih godina, završnica turnira u svim kategorijama prenosit će se putem TV ekrana, a ove godine dogovor je postignut s PlanetSport televizijom, dok još uvijek traju pregovori i s nekim inozemnim TV kućama koje su pokazale interes za preuzimanje utakmica s ovog prestižnog turnira.

Prijave za turnir traju do 15. prosinca, a vrše se putem službene web stranice www.zgwintercup.com. Odlukom Organizacijskog odbora turnira ove godine je ograničen broj momčadi po kategoriji pa zainteresirani trebaju požuriti s prijavama.