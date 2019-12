Upoznajte simpatični klub Djeda Božićnjaka, u njemu je igrao i jedan Hrvat

Dok ostatak nogometne Europe u vrijeme Božića kreće s prvenstvenim stankama, praznicima i odmorima i na kratko pauzira cijelu nogometnu priču, jedan klub baš u to vrijeme najviše dolazi do izražaja. Nekima je smiješno, drugima pak simpatično što finski FC Santa Claus nosi ime po čovjeku kojemu se svi vesele – Djedu Božićnjaku. No, s obzirom na to da Finska ima specifičnu lokaciju pa i raspored odigravanja prvenstva, nogometna sezona u vrijeme Božića nije u tijeku, ali klub zanimljiva imena i ideje uvijek je hit.

Ne samo zbog činjenice što je dobio ime po simpatičnom djedici koji nosi poklone, već i zbog činjenice što se nalazi u finskom Rovaniemiju – selu Djeda Božićnjaka. Rovaniemi je upravno i komercijalno središte najsjevernije finske provincije Laponije. Nalazi se svega dvije tisuće kilometara od Sjevernog pola, Finci ga nazivaju “Vratima Laponije”, a deset kilometara dalje od njega nalazi se južni Arktički krug unutar kojeg sunce zimi ne izlazi barem jedan dan, a ljeti barem jedan dan ne zalazi. Baš zbog takvih stvari pa i klime koja zimi zna donijeti debele minuse, finska liga ima drukčiji ciklus igranja od ostatka Starog kontinenta. Sezona im traje od proljeća do jeseni, a FC Santa Claus otkad postoji kreće se između treće i četvrte finske lige.

Rezultat ih ne mazi

Prošle je godine u četvrtoj ligi završio 11. Jedan je od najmlađih klubova na svijetu. Osnovan je 1993. godine. Nastao je spajanjem Rovaniemen Reipasa i Rovaniemen Lappija. Klub, vodstvo, njegovi poklonici pa i igrači sve su shvatili vrlo ozbiljno. Važnijeg odmaka od božićne tematike nema. Klub kao službene boje ima crvenu i bijelu, a takvi su im i dresovi, a u grbu im je poznati, bradati djedica.

Iako oni sami za sebe kažu kako su ambiciozni, čak su pokrenuli i žensku momčad, rezultati ih ipak ne maze. Jedne su sezone (2016. kada su posljednji put ispali iz treće lige) gubeći 0:9 i 0:16 u jednoj utakmici, zbog nedostatka igrača morali igrati s trojicom vratara u početnoj postavi.

Izgleda da igrači nemaju neku veliku želju igrati po velikim minusevima i terenu zatrpanim snijegom na sjeveru Europe pa sve te transferne želje Djed Božićnjak im očito usliši.

Zanimljivo je kako je u tu cijelu maštovitu bajku upao i jedan hrvatski igrač. Naime, Hvaranin Vilim Posinković (28) iz Starog grada, danas igrač Radnika, 2015. godine bio je član finskog prvoligaša Rovaniemija. Tada je jedan ligaški susret odigrao i za FC Santa Claus koji je zapravo druga momčad RoPS-a. Inače, u klubu rado govore o Djedu Mrazu kao velikom obožavatelju nogometa, a on se povremeno pojavi na utakmicama kako bi izveo početni udarac i pozirao s igračima.

Sve to pomalo izgleda previše amaterski za neki ozbiljniji nogomet i uspjeh, ali lagao bi onaj tko bi rekao da njihova priča nije simpatična. Posebice kada svake godine više od 500.000 posjetitelja dolazi u njihov grad samo da bi doživjelo ono što oni proživljavaju sve vrijeme. Moto kluba je više nego predvidljiv – „Don’t stop believing“ (Ne prestaj vjerovati). Ipak im je glavna tema čovjek koji promiče takav način razmišljanja. Naravno, navijača imaju iz cijelog svijeta. Ljudi ih prate i vole kao i velikane poput Barcelone i Real Madrida. Pa koliko se još klubova iz nižih razreda nogometa, i to iz jedne ne tako jake lige, može pohvaliti tom činjenicom?

