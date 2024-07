Ugledni novinar kritizirao Gattusa: Ponaša se kao da je Split selendra, strahovito me razočarao

Dugogodišnji novinar HRT-a Edo Pezzi komentirao je događaje u Hajduku te pri tome kritizirao trenera Gennara Gattusa koji je ovo ljeto stigao na klupu bijelih. Osvrnuo se na konferenciju za medije na kojoj je Gattuso vikao na jednog novinara.

- Iz srca ću reći što mislim. Gattuso me strahovito razočarao. Dobro poznajem Reyu, koji je bio u Splitu i sve nas je osvojio. Gattuso se ponaša malo podcjenjivački, kao da je došao u neku selendru i misli da sad može raditi što hoće. Toni Bilić je rekao istinu, da je rezultat bio bolji od igre. Ne znam zašto je to tako naljutilo Gattusa da istupi onako primitivno. Posebno sam žalostan da svi novinari nisu napustili pressicu. On je došao ovdje s velikim simpatijama i onda ovako - rekao je Pezzi za HRT.

No, zatim je dodao:

- No jutros sam čuo da se Gattuso želi vidjeti s Bilićem vrlo brzo, da se ispriča, vjerojatno je i sam shvatio da je pretjerao. Treneri su u posebnoj tenziji, iako bilo je vremena od utakmice do konferencije za novinare. Ima načina kako se ponašati i odgovoriti na nekorektna pitanja, ali ovo nije bilo lijepo, posebno za Gattusov imidž, no vjerujem da će se to riješiti i da ćemo nastaviti raditi u ljubavi.

>> Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba. Vatreni je platio bogatstvo