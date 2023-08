UFC prvak: Stipe Miočić ima muda i hrabrosti, imam noćne more i stalno mislim o njemu

Teškaški prvak UFC-a Jon Jones je fokusiran na američkog borca hrvatskog porijekla, Stipu Miočiča. U studenom, Jones će braniti svoj UFC naslov prvaka u teškoj kategoriji protiv Miočića na glavnom događaju UFC-a 295.

S 41 godinom i 32-mjesečnom pauzom, kladioničari ne daju Miočiću puno šanse, ali Jones se ne slaže te tvrdi da je fokusiran na borbu i da je svjestan opasnosti koje Miočić predstavlja.

- Osjećam da kada dođete na mjesto na kojem ne osjećate ništa, vjerojatno je vrijeme da ostavite rukavice u sred oktogona i radite nešto drugo. U ovom trenutku još uvijek sam jako nervozan, čovječe. Imam noćne more o svojim protivnicima. Otprilike svakih sat vremena prođe mi kroz glavu Stipe Miočić. Sjedim na piću, što god radim, prođe mi kroz glavu. Mogao bih biti na odbojkaškoj utakmici svog djeteta i razmišljati o Stipi. Puno je toga mentalnog što mislim da ljudi ne shvaćaju. Ali cilj je samo proći kroz takve izazove - rekao je Jones u podcastu OverDogs.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je Stipe priznat kao najuspješniji teškaš u povijesti UFC-a, nije se borio od poraza nokautom od Francisa Ngannoua u njihovom revanšu na UFC-u 260 koji se održao još u ožujku 2021.. Unatoč tome, Jones smatra da je borba s Miočićem meč koji ima najviše smisla, s obzirom na ono što su njih dvojica postigli u svojim karijerama i činjenicu da se pretpostavlja da će se Miočić umiroviti nakon ove borbe.

- Stipe ima muda. On ima hrabrosti. On nije najmlađi borac, ali je faca, to je prava faca. Nisam ni ja najmlađi. U sportskim godinama sam preko brda, to je sigurno. Pogotovo u borilačkim sportovima. Stipe, on je častan tip i znam da je na kraju krajeva čovjek i znam da želi ovu borbu - započeo je Jones, pa nastavio:

- Svi ostali misle da je leđima uza zid i da je to za njega situacija Davida i Golijata. Ne slažem se. Mislim da je Stipe vrlo sposoban sportaš i mislim da dugujem Stipi da mu dam priliku da se bori protiv najboljeg borca ikada. I mislim da mi Stipe duguje što mi je dao priliku boriti se protiv najvećeg teškaša ikada. Mislim da to dugujemo jedno drugome. Osjećam da bismo se oboje osjećali kao da imamo nedovršena posla da odemo ne boreći se jedan protiv drugog. Razumijem gdje je Stipe, samo ga ljudi više ne gledaju toliko ozbiljno, a još ga više poštujem jer se ubija od treninga. Znam da on i njegova ekipa očekuju pobjedu, tako da ga poštujem - rekao je Jon Jones.

Ali nakon Miočića, što će Jones dalje? Odgovor bi mogao biti slijediti ga u mirovinu, jer Jones priznaje da ga borba protiv Sergeja Pavlovića i Toma Aspinalla ne privlače previše. Barem u ovoj fazi njihove karijere.

- Što se tiče ovih mlađih boraca, gledam tipove poput Aspinalla i gledam tipove poput Sergeja, stari, oni su nevjerojatni. Nemojte me krivo shvatiti, ovi dečki su nevjerojatni. Rješavaju ljude u prvoj rundi. Ali kako starim, moram na to gledati kao na posao, a ne samo govoriti iz ponosa, moram gledati kao svoju ostavštinu i kao posao. Ako okorjeli obožavatelji znaju tko su ovi dečki, to je sjajno, ali na kraju dana, moram se boriti s ljudima koji će uzbuditi javnost, jer uvijek će postojati novi izazov koji je mlađi od tebe i svi će željeti vidjeti možete li to učiniti još jednom. Tako je kako je - ističe Jones.