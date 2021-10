UFC-ova zvijezda uhvatila morskog psa, uslijedili brojni komentari prijatelja životinja

Irska MMA zvijezda Conor McGregor oporavlja se od ozljede koju je zadobio 10. srpnja na UFC 264 priredbi u Las Vegasu, kada je pred kraj prve runde slomio nogu u uzvratnom meču protiv Dustina Poiriera, piše Croring.

Oporavak očito teče jako dobro jer se UFC-ov borac može slobodno osloniti na svoj ozlijeđenu nogu što je potvrdio fotografijama i snimkom iz Miamija gdje se opuštao u ribolovu.

Na društvenim mrežama je objavio fotografije na kojima drži morskog psa.

Back in you go my little ocean critter. Protect the ocean. Fish responsibly. pic.twitter.com/54nuFuxP2A