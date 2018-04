U samo tri tjedna Hrvatski dragovoljac prodao je 1600 primjeraka novog dresa

Znate li koji zagrebački klub trenutačno prodaje uvjerljivo najviše dresova? Nije to ni Dinamo, ni PPD Zagreb, ni Medveščak, ni Cedevita, nego – Hrvatski dragovoljac. Novi dizajn dresa s reljefom Hrvatske na prsima zaludio je navijače Dragovoljca, ali i brojne druge nogometne zaljubljenike koji u svojoj kolekciji žele ovaj unikatan dres.

– Očekivali smo veliku potražnju jer znali smo da je dizajn jako dobar, ali nismo ni sanjali ovakvu navalu. Proizvođač ne može pratiti potražnju. Prvih 600 komada razgrabljeno je, sad je došlo novih tisuću koje su već ljudi naručili pa smo već naručili novi kontingent. Ljudi zovu doslovno iz svih dijelova svijeta, nema dijela kugle zemaljske iz kojeg nisu zvali. Da ih sada imamo 5000, otišli bi svi. Cure iz tajništva kažu mi da će uskoro početi davati moj broj jer se više ne mogu othrvati brojnim pozivima – rekao nam je predsjednik Hrvatskog dragovoljca Ivica Perković te dodao:

– Dres nikoga ne ostavlja ravnodušnim, sviđa se navijačima, igračima, treneru. Nisam vidio nijedan loš komentar. Željeli smo unikatan dres kakav nema nitko, i uz pomoć tvrtke Alpas uspjeli smo realizirati svoju ideju. Drago mi je da je postao hit, pa prodaje se više i od Dinamova!

A ideja o crnom dresu s hrvatskim motivima nije od jučer, već datira od 1994. godine, kada je klubu promijenjeno ime u Hrvatski dragovoljac.

– Taman u to vrijeme Fifa i Uefa donijele su odluku da se za boju dresa može koristiti i crna. Do tada je bilo uobičajeno da crno nose samo suci i golmani. Mi smo odmah, prvi od svih, iskoristili to Uefino pravilo i napravili crne dresove. Sjećam se tih prvih utakmica u kojima suci nisu imali nikakve dresove osim crnih pa smo onda mi napravili jednu zelenu garnituru koju smo davali sucima na našim utakmicama – prisjetio se Perković.

Sredinom 1990-ih bilo je dosta protivnika Dragovoljčeve crne garniture dresa.

– Bilo je puno povika da crno koristimo zbog neke ideologije, ali to je bila glupost, apsurd. Naša crna boja je otmjenosti, prestiža, dostojanstva. Mi smo crnu nosili i za naše branitelje koji su tada ginuli u ratu. Ali, zbog velikih pritisaka koji su išli i do samog državnog vrha, pokojni Stjepan Spajić popustio je i izmislio crno-plavu kombinaciju poput Interove. No, ubrzo nakon Spajićeve smrti vratili smo crnu boju – prepričao nam je Perković.

S ovim novim crnim dresom Dragovoljac je i te kako pogodio, jer crno na dresu sada je hit. Uostalom, prošlog je tjedna i hrvatska nogometna reprezentacija prvi put istrčala u crnim dresovima.

– Meni je drago da je crno sada hit. Eto, mi smo 1993. i 1994. godine bili avangarda, a danas brojni europski velikani nose tamne dresove.

A i u hrvatskoj ligi, u kojoj su nas devedesetih osuđivali, sada više od polovice klubova ima i crnu varijantu dresa: Dinamo, Hajduk, Lokomotiva, Istra 1961...

Od europskih velikana crnu sada nose i Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Bayern, Porto. A, eto, mi smo tu crnu boju uveli prvi od svih njih i to nam je na ponos – kaže prvi čovjek Hrvatskog dragovoljca.

Na ovaj dres sigurno bi ponosan bio i legendarni Stjepan Spajić Rođo.

– Sigurno! A bio bi mu i inspiracija za još neke smiješne poštapalice, he-he. Ostvarila nam se želja da imamo nešto unikatno, prepoznatljivo, to je želio i Spajić.

Umjetnički oslikani dres ima i malu “greškicu”, dio Istre baš i nije najbolje prenesen.



– He-he! A mi imamo baš trenera iz Istre. Igor Pamić žalio se da smo mu Istru malo pomaknuli, ali nije zamjerio. I njemu se dres jako sviđa – kaže Perković te dodaje kako su već zaštitili dres, da ga netko ne bi pokušao kopirati.

– Prijavili smo ga u Zavod za intelektualno vlasništvo pa je vlasnik dizajna sada klub. Ali, želi li reprezentacija nositi motiv hrvatskog reljefa, njima bismo dopustili jer reprezentacija je svetinja, ispred svih.

Dok novi hrvatski Nikeov dres košta 650 i 1050 kuna, Dragovoljčev je puno pristupačniji, košta samo 300 kuna.

– U odnosu na druge to je jako jeftino, nitko se dosad nije bunio da je preskup. A nama tih 300 kuna jako dobro dođe, popunit ćemo proračun. A novac nam itekako treba. Šteta što financijski kao klub kaskamo. Tražimo prave investitore da napravimo stabilnog prvoligaša. Novi Zagreb je po broju stanovnika drugi najveći grad u Hrvatskoj, a nemamo pravi stadion ni nogometnog prvoligaša. Trebamo zajedno uz pomoć grada i investitora napraviti stadion i kamp koje bismo mogli koristiti mi i Lokomotiva. Ovdje je blizu autocesta, zračna luka, idealna je lokacija. Pokušali smo HNS-u predložiti da se ovdje napravi kamp jer praznog zemljišta ima puno. Ali nisu nas poslušali. Ne znam zašto su gurali Svetice, to jest znam, gurali su zato što su odmah do stadiona Dinama. Svaka čast Dinamu, taj je klub svetinja, ali ne treba se sve u hrvatskom nogometu vrtjeti oko njih. Treba ulagati i u ostale sredine – zaključio je Perković.