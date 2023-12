U dugo isčekivanom okršaju superteškaša Pratljačić nokautirao velikog rivala Miluna

Hrvatski dio finalne večeri dobro organiziranog boksačkog Grand Prix Zagreb otvorio je naš, zasad, jedini olimpijac Gabrijel Veočić. On je nasuprot sebe imao snažnog Ukrajinca Dmitrija Ribalka, borca koji živi i trenira u Solinu, i kojeg je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca. No, nije to bilo tako glatko kako bi se dalo zaključiti iz sudačke odluke što se vidi i iz Gabrijelove ocjene vlastita nastupa:

- Mogu biti zadovoljan ali ne do kraja jer znam da mogu bolje od ovoga. No, dovoljno dobro sam se spremio za svoju treću pobjedu na ovom turniru. Prvi trofej osvojio sam u kategoriji do 75 kg pobijedivši tada svjetskog prvaka. Drugu pobjedu odnio sam već u ovoj kategoriji do 80 kg.

Da bi došao do finala, morao je Brođanin preživjeti okršaj sa Španjolcem Bernalom u borbi s tri nokdauna. A prvi je bio suđen Veočiću.

- To zapravo i nije bio nokdaun već sam ja izgubio ravnotežu no kada me sudac vidio na koljenu počeo je brojati. To me je samo potaknulo da pokažem da sam bolji boksač pa sam suca natjerao da Španjolcu broji dvaput.

Da bi se što bolje spremio za IBA Champions night, priredbu koja će se 13. siječnja održati u Zagrebu, Veočić će na pripreme na posebnoj lokaciji.

- Idem s ocem na dvotjedne pripreme na Kubu. Tamo me čeka spartanski režim no radujem se tome.

U dva naredna finala nastupila su članovi Boksačkog kluba Torcida no niti jedan nije slavio pobjedu. Doduše, od njih se to nije ni očekivalo jer su se borili s kvalitetnijim borcima od sebe. Tako je Ivan Rajčić (86 kg) izgubio prekidom u drugoj rundi od Engleza Stotta dok je Jan Morović nadjačan od iskusnog Marka Čalića (92 kg). A ni ta borba nije otišla dalje od druge runde jer je prekinuta nakon druge runde liječničkom odlukom zbog posjekotine na Čalićevu čelu od udarca glavom. Puljanin jest dobio borbu na račun više zarađenih bodova do trenutka prekida ali nije bio nimalo sretan:

- Idem sam na šivanje u najbližu bolnicu a ujutro bih trebao krenuti na put za Montreal gdje bih trebao sparirati svjetskom prvaku Arturu Beterbijevu. Sve je već plaćeno, avionske karte, za mene, suprugu i djecu i sada je ovo jako nezgodna situacija.

Nakon te dogodila se dugo čekana borba između dvojice najboljih hrvatski superteškaša - Marka Miluna i Luke Pratljačića. A ona je završila pomalo neočekivano. Ne u smislu imena pobjednika nego načina na koji je Osječanin pobijedio a to je bilo nokautom u trećoj rundi što je iznenadilo i hrvatskog izbornika Peru Veočića:

- Mislio sam da će to biti neizvjestan meč u kojem će nijanse odlučivati no izgleda da je Luka u puno boljoj formi.

I doista, poslije dva nokdauna u drugoj, Pratljačić je desnim krošeom dovršio posao u trećoj rundi nakon čega je kazao:

- Ja Miluna sanjam već četiri godine. Događale su mi se ozljeda za ozljedom. No, jako dobro sam se spremio, čak sam se i zahvalio Anthonyju Joshui na pozivu za sparing samo da bih se što bolje spremio za ovaj meč. Marko je svjetska klasa no i ja sam i kada pobijedite na ovakav način onda je to veliko zadovoljstvo.

A guštao je i njegov kondicijski trener, legendarni Mirko Krolo baš kao i njegovi navijači iz osječke četvrti Jug 2 koji su ga došli bodriti u Zagrebački boksački centar.

U posljednjoj borbi večeri, u okršaju dviju dama, bodovnu pobjedu nad Talijankom Alessijom Mesiano Zagrepčanka Sara Beram (63 kg) burno je proslavila:

- Na ovom turniru pobijedila sam dvije jako dobre Talijanke koje poznajem sa zajedničkih sparinga u Italiji. Najprije sam pobijedila Canfore a u finalu i bivšu svjetsku prvakinju Alessiju Mesiano, curu koja je podrijetlom iz Zadra i dobro govori naš jezik.

Evo kako je taj finale tekao gledano iz Sarinog kuta:

- Prvu rundu sam dobila 3:2, drugu izgubila 3:2 a treću su suci bodovali 4:1 u moju korist jer sam ju dobro izudarala. Moje zadovoljstvo je tim veće što sam u dva tjedna imala pet jakih borbi, tri na "Boksačkoj kraljici" i sve sam dobila. No, sve to je u funkciji priprema za olimpijske kvalifikacije - zaključila je Beram.