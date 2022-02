VIDEO Pogledajte što je Mourinho napravio Igoru Tudoru! Hrvatski trener dugo će to pamtiti

Verona je nakon prvih 45 minuta stekla vodstvo od 2:0 nakon pogodaka Casalea i Tamezea, no u nastavku dvoboja Roma se vratila i uz golove dvojice igrača koji su ušli u drugom poluvremenu, Volpata i Bova, izvukli bod.

Na kraju utakmice Mourinho je zbog žestokih protesta dobio crveni karton, ali je prije odlaska s terena otišao pozdraviti hrvatskog trenera.

Ta gesta Mourinha, koji nije htio napustiti stadion dok ne čestita suparničkom treneru, postala je hit na društvenim mrežama

