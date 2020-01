Tucak: Za Tokio nam treba zlato, po njega i idemo!

Hrvatska je ponovno u polufinalu Europskoga vaterpolskoga prvenstva, deveti put od svoje samostalnosti. Za 14 nastupa prilično solidan učinak iako nas broj medalja na dosadašnjih 13 prvenstava – četiri (zlato, dva srebra i bronca) – ne može zadovoljiti. To samo znači da smo se čak četiri puta morali pomiriti s četvrtim mjestima i tzv. drvenim medaljama.

No prisjetimo se prvenstava (pet) u kojima nas nije bilo u polufinalu: u prvom nastupu u Sheffieldu 1993. (izbornik pokojni Duško Antunović) osvojili smo peto mjesto; 2006. u Beogradu (Ratko Rudić) bili smo sedmi, 2012. u Eindhovenu (također Rudić) deveti, 2014. u Budimpešti (Ivica Tucak) peti, a 2016. u Beogradu (također Tucak) sedmi.

Sadašnji izbornik ne može se pohvaliti nekim posebnim učinkom na kontinentalnim smotrama (na prethodna tri: peto, sedmo i treće mjesto), pa je tim jasnija maksimalna motivacija Ivice Tucka da ovaj put u Budimpešti sve bude bolje, da se osvoji medalja i da se osigura viza za Olimpijske igre u Tokiju.

– Jasno je da nam je za plasman u Tokio ovdje potrebno zlato. I mi ćemo sve učiniti da ga osvojimo, idemo do kraja. Kvalitetu za to imamo, ali kao i dosad, idemo korak po korak, cilj po cilj. Sad smo maksimalno usredotočeni na Španjolce, lani su nam u Gwangjuu, u polufinalu Svjetskoga prvenstva, opalili snažnu pljusku i učinit ćemo sve da se to u Budimpešti ne dogodi – kazao je izbornik Tucak dodavši:

Podsjetimo, Španjolska nas je u tom korejskom polufinalu u našoj “najgoroj utakmici desetljeća” pobijedila sa 6:5, no mi smo u prve tri četvrtine stajali još gore, zabili smo samo dva pogotka (gubili smo s 2:6), a još uvijek nam je u ušima Tuckova izjava nakon utakmice:

– Kad postignete samo pet pogodaka na jednoj utakmici, ne možete pobijediti ni Paragvaj, a kamoli Španjolsku.

Igrači furije zaigrali su nam tzv. M-zonu, blokirali su na taj način naše sidraše, a naše vanjske pucače nije išlo. Posebno je štekala hrvatska lijeva strana: Šetka, Vukičević i Fatović nisu imali svoj dan, sva trojica zajedno zabila su samo jedan pogodak, a pucala su čak 12 puta.

– Ostali su nam Španjolci možda nešto malo dužni od prošle godine, ali to je prošlost. Na to se ne vraćamo. Mi smo došli ovamo pobijediti u svakoj utakmici i tako se postavljamo. Mislim da smo kvalitetniji i, ako odigramo vrhunski, teško nas mogu dobiti – uvjeren je danas Loren Fatović.

– Vjerojatno će Španjolci i sad zaigrati neku vrstu M-zone – nadovezuje se Tucak – ali nama se više ne može ponoviti onakav potop. Španjolci puno ovise o svom najboljem igraču Felipeu Perroneu i na njega ćemo maksimalno paziti. Najnoviji uspjesi te reprezentacije i počeli su s dolaskom Perronea, oni su s njim 2018. igrali finale EP-a, a 2019. finale SP-a. Dakle, on im puno znači, on im daje tu ekstrakvalitetu, sve se vrti oko njega, ali uvjeren sam da ćemo ga ovaj put bolje čuvati i da mu nećemo dopustiti da se razmaše – najavljuje Tucak.