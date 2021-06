Tucak vratio igrača koji je bio izbačen zbog nediscipline: 'Taštini nema mjesta'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija već se počela okupljati na pripremama u Zagrebu (nedostaju samo jugaši i ostali igrači koji igraju završni turnir Lige prvaka), a izbornik Ivica Tucak jučer je i otkrio širi popis 23 igrača koja kandidiraju za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju (od 23. srpnja do 8. kolovoza). Na njemu su: Bijač, Marcelić, Popadić, Šparada (vratari), Lončar, Vrlić, Lozina (sidraši), Bušlje, Benić, R. Burić, Macan (braniči), Bašić, Obradović, Z. Butić, Miloš, Joković, Garcia, Vukičević, Lazić, Bukić, Visković, Fatović i Paparić (vanjski igrači).

Najvažnija je reprezentacija

Najzvučnija novost svakako je povratak u reprezentaciju, nakon pet godina izbivanja, iskusnog Paula Obradovića (35). Svojim ovosezonskim igrama nametnuo se Tucku, a on nije ostao tvrd unatoč nekim nesporazumima iz prošlosti. Obradović je, ako se sjećate, zajedno s Franom Paškvalinom i Sandrom Suknom u travnju 2016. izbačen iz reprezentacije zbog kršenja discipline na završetku mini priprema u Zagrebu (nisu došli na jutarnji trening i zajednički ručak). Sukno se kasnije ispričao pa je s reprezentacijom bio na OI u Riju, Paškvalin je u međuvremenu prestao igrati, a sada se, eto, vraća i Obradović.

– Te smo nesporazume stavili po strani, taštinama nema mjesta, nama trebaju najbolji igrači. Ja sam već više puta isticao da će za reprezentaciju igrati svi najbolji igrači koji imaju hrvatsku putovnicu. Paulo je naučio tu lekciju i želi se vratiti. Polivalentan je igrač, pun iskustva, kvalitete i kao takav može biti značajna podrška mladim igračima – napomenuo je Tucak.

Novo ime u stručnom stožeru je pak Frano Vićan koji će zajedno s Igorom Pezeljem brinuti o vratarima.

– Zahvaljujem Frani što nam je pružio ruku. Govoriti što je i tko je Frano smatram suvišnim, nepotrebnim. Njegovo znanje i iskustvo će nam biti od silne pomoći – istaknuo je Tucak.

Reprezentacija će boraviti u Zagrebu do 6. lipnja, a potom će s pripremama nastaviti u Rijeci (do 18. lipnja) te u Šibeniku, od 20. do 28. lipnja, kada će nam suvježbači biti Mađari. Kapetan reprezentacije Andro Bušlje istaknuo je da su igrači spremni i na najveće napore: – Odmorili se nismo baš puno, ali očekuju nas Olimpijske igre, a za njih se isplati malo i pomučiti. Vjerujem da ćemo se svi stisnuti i dati najviše što možemo i na treninzima, a kamoli na utakmicama.

Tucak i Rudić u Beogradu

Tucak je jučer poslijepodne, zajedno s Ratkom Rudićem, otputovao u Beograd gdje će pratiti utakmice završnog turnira Lige prvaka, a među sudionicima je i naš Jug. Dubrovčani se u četvrtfinalu, večeras u 18 sati, sastaju s talijanskom Bresciom, novim prvakom Italije za koji igra i hrvatski reprezentativac Maro Joković. Trener Vjekoslav Kobešćak uoči Beograda kaže:

– Idemo osvojiti naslov europskog prvaka, iako nam izgledi nisu veliki. No, drugačiji pristup ne može biti. Sada nam je najvažnije usredotočiti se na Bresciu, pokušati pobijediti jaku talijansku momčad koja je u finalu njihova prvenstva tri puta dobila Pro Recco. Zrela su momčad, brza, s jakom obranom. Da bismo pobijedili Talijane morat ćemo odigrati puno bolje nego protiv Mladosti u našem prvenstvu – istaknuo je Vjeko.

