Tucak: Dočekat ćemo jednom i Srbe u finalu, budite bez brige!

Ivica Tucak i dalje slaže svoje izborničke medalje na čelu hrvatske vaterpolske reprezentacije, ova srebrna iz Beograda bila mu je 12. A kakvi su njegovi dojmovi sa Završnog turnira Svjetske lige, o tome smo razgovarali jučer na Dan državnosti.

– I dalje ostaje žal što nismo napravili taj odlučujući korak i dobili finalnu utakmicu. Jako mi je žao zbog toga, bolje smo igrali, ali ponavljaju nam se pogreške zbog kojih dobivenu utakmicu uspijevamo izgubiti. Gledali smo još jednom snimku finala, analizirali ga i došli do zaključka da smo im i previše toga poklonili. Mi vodimo s 9:8 i onda primimo Mandićevu šraubu. Fantastičan pogodak, skidam kapu, ali to pokazuje da su oni u tim trenucima bili obezglavljeni. Poklonili smo im najmanje tri-četiri pogotka. Ali tako je to, još moramo raditi na ispravljanju pogrešaka. No u cjelini odigrali smo fantastičan turnir i na tome čestitam igračima – kaže Tucak.

Teško je nadoknaditi Sukna

Nikako nam u utakmicama sa Srbijom nije uspijevalo da se odlijepimo?

– To je tako kad igraju dvije tako jake reprezentacije. Mi smo, što se tiče igre, bili za nijansu bolji, ali primili smo neke pogotke zbog svoje dekoncentracije i nespretnosti. I oni su prošle godine u Rijeci poveli s 4:1 pa smo ih mi stigli i prestigli.

Ne ide nam baš u tim finalima sa Srbijom: izgubili smo ih čak šest, četiri s vašim potpisom?

– Dobro, samo mi smo nekad gubili sa 6:12, a sada smo u najmanju ruku bili ravnopravni. Izgubili smo utakmicu zbog dvojbenog peterca, u gotovo istoj situaciji u našoj utakmici u skupini na Jokoviću ga nisu svirali. Ha, moramo nastaviti raditi pa će se i to s finalima promijeniti. Dočekat ćemo jednom i Srbe u finalu, budite bez brige. A mnogi zaboravljaju da smo mi ostali bez Sukna, najboljeg vaterpolista svijeta, njegovo odsustvo u bazenu nije lako nadoknaditi.

Sukno je sad jedan od vaših pomoćnika, kako se snašao u toj ulozi?

– Sjajno. Sandro je potreban hrvatskoj reprezentaciji, dio je obitelji, i igrači su ga odlično primili. Ima briljantne analize u pripremi utakmica, tako da sam u Sandru dobio vrhunskog suradnika. Moji pomoćnici nisu fikusi, ja uvažavam njihovo mišljenje, razgovaramo o svemu. I tako je i sa Suknom i sa Smodlakom, Kuterovcem, Pezeljem...

Nova pravila igre i nisu tako loša. Kako se to vama čini?

– I ja mislim da nisu loša, samo će sucima trebati vremena da se usklade, da nas ne isključuju kao u prvoj utakmici sa Srbijom. No ja bih upozorio i na ovaj suludi ritam: šest utakmica u šest dana. Pa zar čekamo da netko umre u bazenu? I Sindikat igrača koji vodi Perrone trebao bi pokrenuti to pitanje.

Organizacija turnira, dijelom i zbog objektivnih okolnosti, lošeg vremena, nije baš štimala?

– Ne možemo se sad vaditi na to, kako nama tako i drugima, ali organizacija je štekala, što me malo i začudilo jer je Beograd sva natjecanja dosad odlično organizirao. Očito je, kad se igra na otvorenome, to puno teže, lile su se kante, pomicali termini. Nismo mogli ući u hotel jer nije bilo struje pa kartice nisu funkcionirale. Ne znam zašto finale nisu preselili na zatvoreni bazen, odmah je do otvorenoga, ali može primiti samo 2000 gledatelja, a oni su očito prodali više ulaznica. No nama nije nedostajalo ništa, osiguranje je s nama bilo 24 sata i sve je prošlo u redu. I ozračje na tribinama bilo je prijateljsko, pravo sportsko...

Vrijeme rata je prošlo

Koliko je relaksiranju tih hrvatsko-srpskih odnosa u vaterpolu pridonijelo i prijateljstvo vas i izbornika Srbije Dejana Savića?

– Deki i ja najveći smo sportski rivali, na bazenu bismo jedan drugoga uništili, ali izvan bazena smo prijatelji i to ništa neće i ne može promijeniti. Ali sličan je odnos i među igračima. E sad, ako je to naše prijateljstvo pomoglo boljim odnosima, onda i Dejan i ja možemo biti zadovoljni. Vrijeme rata je prošlo, rane i tuga zbog gubitka voljenih ostaju, ali moramo nastaviti dalje živjeti...

U četvrtak počinjete završne pripreme za SP u Južnoj Koreji. Branimo naslov, a prve tri reprezentacije izborit će plasman na OI u Tokiju...

– Ide i četvrti, ako Srbija bude među prva tri. Važno natjecanje, svjesni smo jake konkurencije, ali mogu reći da s još više motiva idemo po obranu naslova!

