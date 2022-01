Trener Uniteda očajnički želi zadržati Cavanija

Privremeni menadžer Manchester Uniteda Ralf Rangnick "očajnički" želi zadržati napadača Edinsona Cavanija na Old Traffordu do kraja sezone unatoč brojnim ponudama koje je dobio 34-godišnji urugvajski napadač.

"Dosta smo razgovarali u posljednjih nekoliko tjedana. Rekao sam mu od prvog dana da je on vrlo važan igrač, da je vjerojatno jedini koji može igrati kao napadač licem prema golu, ali i kao 'sidrun'," kazao je Rangnick na konferenciji za novinare.

"Njegov profesionalizam i njegova radna etika su jednostavno nevjerojatni. Rekao sam mu da očajnički želim da ostane do kraja sezone, i on to zna," dodao je njemački stručnjak.

Cavani, koji se pridružio Unitedu u listopadu 2020. besplatno iz Paris St Germaina, ima ugovor do konca lipnja, no engleski mediji nagađaju kako bi već u siječnju mogao napustiti United. Ako ga Rangnick prije toga ne uspije nagovoriti na ostanak.

Ponuda ima napretek, iz Europe, ali i Južne Amerike, a čak se spominju Barcelona i Juventus. Cavani je tijekom karijere igrao i za Palermo i Napoli.

"Za mene je jasno da Edi mora ostati," istaknuo je Rangnick.

Na izlaznim vratima Old Trafforda su i Anthony Martial, Dean Henderson, Donny van de Beek, Jesse Lingard, Juan Mata i Phil Jones.