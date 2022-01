Pobjede Brightona, Brentforda i Leeds Uniteda, a rekord u Evertonu

U susretu 21. kola engleskog nogometnog prvenstva Brighton je na gostovanju pobijedio Everton sa 3-2, Leeds United je na svom travnjaku porazio Burnley sa 3-1, dok je Brentford slavio sa 2-1 protiv Aston Ville.

Brighton je na Goodison Parku imao 2-0 i 3-1, no u završnici je grčevito spašavao pobjedu. I uspio je, ostvarivši šestu pobjedu ove sezone, pri čemu treću gostujuću.

Gosti su sjajno ušlii u susreti i nakon 20 minuta vodili su 2-0 golovima Alexisa Mac Allister (3) i Dana Burna (21). Everton je u 25. minuti mogao smanjiti, no Dominic Calvert-Lewin nije realizirao kazneni udarac pogodivši prečku.

Ipak, Anthony Gordon je u 53. smanjio na 1-2, no Mac Allister je u 71. zabio za 3-1. Gordon je svojim drugim golom u 76. minuti vratio nadu domaćinu, no Brighton se do kraja uspio obraniti. Najbliže izjednačenju bio je Gordon koji je u 88. mogao zabiti i treći gol na susretu, ali je pucao neprecizno.

Gordon, koji ima 20 godina i 312 dana je postao najmlađi igrač Evertona koji je na jednoj utakmici zabio dva gola nakon što je to prije osam godina ostvario Romelu Lukaku koji je tada imao 20 godina i 194 dana.

Nakon što je 11 kola bio bez pobjede, Brighton je u zadnja tri kola upisao dvije pobjede i remi. Everton je pak produbio krizu, u zadnjih 11 kola ostvario je samo jednu pobjedu.

U derbiju začelja Leeds United je sa 3-1 pobijedio Burnley. Za domaći sastav zabili su Jack Harrison (39), Stuart Dallas (77) i Daniel James (90+2), dok je za goste, koji su ove sezone upisali samo jednu pobjedu, pogodak zabio Maxwell Cornet (54). Aston Villa je protiv Brentforda povela sa 1-0, no domaćin je okrenuo rezultat s dva gola.

Večeras se još sastaju Chelsea i Liverpool.

Na ljestvici vodi Manchester City sa 53 boda, Chelsea na drugom mjestu ima 11 bodova manje, ali i susret manje, dok je Liverpool treći sa 41 bodom i dva susreta manje.