Trener Reala iznenadio odlukom: Evo tko će biti zamjena Modriću!

Nakon što je Cristiano Ronaldo otišao iz Reala u Juventus, Luka Modrić postao je kralj Madrida. Iako je naš reprezentativac i prije slovio kao motor kraljevskog kluba, sada je postao prava ikona.

Potvrđuju to i španjolski mediji koji pišu kako je nakon SP-a u Rusiji Modrićev dres postao pravi hit među navijačima Reala koji ga nemilice kupuju.

Zbog svega toga i pojedini španjolski mediji promijenili su ploču i više ne pišu da će Luka ovog ljeta napustiti Real, što je bio slučaj prije Mundijala i Ronaldova odlaska.

Sad se tvrdi da će biti glavni igrač, ali da čelnici kluba moraju razmišljati o njegovoj zamjeni. Naime, Luka već ima 32 godine i mora ga se čuvati pa će zasigurno biti dosta rotacije. Posebno nakon što se hrvatski kapetan u potpunosti iscrpio na SP-u pa će propustiti pripreme, a onda će lagano hvatati svoju najbolju formu.

Zbog toga Florentino Perez želi dovesti njegova nasljednika, a u tom kontekstu spominjali su se Thiago ili Eriksen. No, novi trener kraljeva Julen Lopetegui sve je iznenadio odlukom!

On je, naime, odbio dovođenje nekog novog igrača jer smatra da Lukina nasljednika već imaju u svojim redovima. On želi to mjesto prepustiti Daniju Ceballosu.

"Iako su Ceballos i Modrić različiti tipovi igrača, Lopetegui mu želi dati priliku. Kod Zidanea se nije naigrao, iako je u Betisu pokazao da zna igrati nogomet", piše Diario Gol.

Spomenimo i kako španjolski mediji više u ulozi Modrićeva nasljednika ne vide Kovačića, već za njega pišu da sigurno odlazi u drugi klub.