Trener plavih ima rješenje bude li teren u Osijeku težak za igru

Dinamov vozač Mile Bilić polako je ispod zapadne maksimirske tribine izvezao autobus i odvezao ga pred Dinamovu svlačionicu, plavi su žurili na ručak u klupski restoran jer im je slijedio put u Osijek.

Iz klupskih prostorija zajedno su na objed krenula dvojica Švicaraca, Mario Gavranović i Izet Hajrović.

Netko je dobacio da ispred nas hoda najmanje 10 milijuna eura, aludirajući na vrijednost dvojca plavih. No, to ćemo tek vidjeti, prvo moraju na ovim našim travnjacima ili livadama pokazati pravu vrijednost. Važno je da je pojačanjima zadovoljan i Mario Cvitanović.

Zadovoljan pojačanjima

- Zadovoljan sam i s njima i sa svim igračima, da je drukčije, ne bi bili ovdje - kazao je trener Dinama prije nego što je sjeo u autobus i krenuo jučer u rano poslijepodne prema Osijeku, na prvu utakmicu plavih u nastavku prvenstva.

Rani dolazak nudi mu i mogućnost da na licu mjesta vidi kakav ga travnjak očekuje u Gradskom vrtu.

- Očekuje nas teška utakmica u kojoj postoje faktori na koje možemo utjecati, ali i oni na koje ne možemo utjecati. Sigurno ne možemo utjecati na prirodu, protiv toga se ne možemo boriti. Znam da je tamo dva dana padala kiša, ali vjerujem da će teren biti dobar za igru. Ne bude li, i tome se moramo prilagoditi. S druge strane, možemo utjecati na našu prezentaciju, onemogućiti Osijek, pa isticati stvari na kojima smo radili u prvom dijelu sezone, kao i ono što smo radili na pripremama - kazao je Cvitanović.

Osijek je u prvom dijelu prvenstva ostao neporažen u susretima s Dinamom, dvaput je bilo po 1:1, ali je Dinamo neporažen tijekom cijelog jesenskog dijela.

- Osijek je ozbiljna i stabilna momčad, ima strukturu, fizionomiju i neke automatizme u igri. Iskusna je momčad koja zna igrati na rezultat, no mi našu mladost i energiju moramo usmjeriti na pobjedu. Oni nisu puno mijenjali momčad, identični su kao jesenas, a jesu li zadovoljni svojim kadrom, nije pitanje za mene, nego za kolegu Zekića - kaže Cvitanović koji bježi od bilo kakvih pitanja koja “gledaju” dugoročno, ne može se od njega dobiti priča čak ni o dva sljedeća derbija (Hajduk i Rijeka), a kamoli o nekim duljim ciklusima, o proljeću kao platformi za uigravanje za europske kvalifikacije, o nastavku niza bez poraza...

Tri derbija - devet bodova

- Živim za trenutak, iz dana u dan, od utakmice do utakmice. Mislim da je to dobro, možda i griješim, ali bilo bi nekorektno i neprofesionalno da sad govorim o Hajduku i Rijeci. Naravno da bih bio zadovoljan s devet bodova iz te tri utakmice, ali pustimo sve to. Ni o tome da na proljeće ne ostanemo neporaženi ne razmišljam, niti se time opterećujem.

No, možda bih morao malo dugoročnije razmišljati baš zbog Europe i već sad pripremati momčad za te teške kvalifikacije kroz prvenstvo koje je praktični osvojeno.