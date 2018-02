Revolucija u HNS-u: Svi se moramo mijenjati, pa i moj  šef Šuker

U Hrvatskom nogometnom savezu već je nastupila mala revolucija. Uveo ju je novi direktor infrastrukture i natjecanja, saborski zastupnik HDZ-a Marijan Kustić (42), dopustivši novinarima ulazak u luksuzne prostorije HNS-a u Hiltonu. Do jučer je to bilo nezamislivo...

Kustić je na funkciji tek dva tjedna, nema nikakav ugovor s HNS-om.

- U HNS-u radim volonterski, nemam ugovor, budući da sam saborski zastupnik. Fokusiran sam na realizaciju projekata i rad na terenu - kaže Kustić, koji nastupa pod parolom “reorganizacija” i dodaje:

- Moj je cilj poboljšanje imidža Saveza i promjena načina rada u njemu. I dalje stojim pri svemu o čemu sam kritički govorio. Promjene se jednostavno moraju dogoditi; prvi je korak reorganizacija unutar kuće koja još nije završena. Ona podrazumijeva novu piramidu, u kojoj se u svakome sektoru, infrastrukturi, financijama, natjecanju, razvoju nogometa, marketingu, fondovima EU..., treba točno znati tko što radi i za što odgovara. Odsad će se u HNS-u kvalitetnije raditi.

Znači li to da se do sada nije dobro radilo?

- Nikad nisam rekao da se nije dobro radilo, i promjena se ne radi samo ako je nešto loše, nego i da bi se nešto nadogradilo i bilo kvalitetnije. Da, bilo je propusta u radu Saveza, ne možemo za sve okriviti druge, ali i mi smo bili sukrivci i radit ćemo na poboljšanju.

Šuker je već napravio iskorak

Znači li unapređenje rada HNS-a i odgovornije ponašanje predsjednika Šukera? Kad ste ga uopće zadnji put vidjeli?

- Šukera sam vidio poslije sjednice Skupštine HNS-a, poslije je bio na godišnjem odmoru, a ovaj tjedan došao je u Zagreb. Čuli smo se, naš je odnos korektan. Ja obavljam svoj dio posla i odgovaram njemu i Izvršnom odboru. Oni će reći radim li kvalitetno. A kad već promjene radimo svi, vjerujem da će i predsjednik. Samim odobrenjem da se ide u reorganizaciju već je napravio iskorak. Sve ovo na čemu radim usuglašeno je s predsjednikom. Pa i njemu će onda biti lakše kada svatko zna svoj dio posla, i on će drukčije funkcionirati, a vjerujem da će to utjecati i na poboljšanje njegova imidža u Hrvatskoj. U inozemstvu ljudi o njemu imaju sasvim drukčiju, puno pozitivniju percepciju.

Miškovićev ste čovjek, je li vaš dolazak u HNS prvi korak prema Miškovićevu preuzimanju Kuće nogometa?

- Nisam ničiji čovjek, ja sam svoj. Više sam puta rekao i ponovit ću: Rijeka je uspješna i raste na zdravim temeljima, ali to ne znači odmah da sam nečiji igrač. Ne mogu komentirati njegove namjere, ali podržavam sve što je u interesu hrvatskog nogometa. Podržavam i njegovu borbu za pomoć nogometu kroz opatijsku inicijativu. Ako se i dio njegovih prijedloga realizira, bit će to dobro za hrvatski nogomet. Najbitniji je, naravno, novac, da ga se pribavi što više za financiranje sporta. Postoji prijedlog da se od turističke pristojbe po jedan euro izdvaja za sport, umirovljenike..., dakle da se ne otkida našim ljudima, nego da to plaćaju gosti - ističe Kustić.

Direktor ste i natjecanja. Kako pomoći hrvatskoj ligi čiji glavni sponzor izdvaja samo milijun kuna godišnje?

- Vraćanjem povjerenja u nogomet vratit ćemo i sponzore. Zajednički cilj mora nam biti približavanje gospodarstva nogometu, moramo nogomet učiniti privlačnim i poželjnim sponzorima. Samostalno i u suradnji s drugim sportovima i savezima lobirat ćemo za porezne olakšice za sponzorstva.

Nogometni sindikat osigurao je pomoć Istri 1961 od 300.000 kuna i očekuje da HNS osnuje fond za pomoć klubovima koji zapadnu u financijske teškoće. Hoće li HNS sudjelovati u tome?

- Istra je privatni klub, dioničar je i grad Pula. Više smo im puta izašli ususret, ali kako da im pomognemo? Ne možemo doći i kazati – evo vam milijun kuna da možete igrati. Po novom, davat ćemo pomoć svakom županijskom savezu, za ulaganje u klubove, to je korak naprijed.

Koji će biti prvi potez u vašemu mandatu?

- Jedan od većih infrastrukturnih zahvata, gradnja šest igrališta našim prvoligašima, u Koprivnici, Zaprešiću, Kranjčevićevoj, Maksmiru, Puli i Vinkovcima. Ukupno ulaganje je oko 22 milijuna kuna. To je veliki iskorak HNS-a.

Do kada će ta igrališta biti napravljena?

- U zadnjem tromjesečju 2018.

Znači li gradnja igrališta da se odustalo od gradnje kampa?

- Nismo odustali od gradnje kampa. Sa Sveticama se stalo, treba vidjeti s Gradom što i kako dalje. Svetice ili nešto drugo, ali od kampa se nije odustalo. On nam je potreban. Kao što ga ima Rijeka, kao što ga gradi Osijek, zašto takvi kampovi ne bi bili i u Splitu i Zagrebu, u sklopu klubova. Što fali da se reprezentacija za SP, na primjer, priprema u Rijeci.

Pa hoće li se pripremati u Rijeci?

- Odlučit će izbornik za nekoliko dana. U igri su Rijeka odnosno Opatija, Rovinj i Sveti Martin na Muri. Reprezentacija će se za Rusiju pripremati na dvije od te tri lokacije.

Ulazak u 2. krug bio bi uspjeh

Kako ste doživjeli izbornika Zlatka Dalića?

- Zna, mlad je, i što je najbitnije, samostalan je.

Kakav ste mu zadatak postavili u Rusiji?

- Ulazak u drugi krug bio bi veliki uspjeh.

Zalažete se za otopljavanje odnosa između HNS-a i Hajduka, a Kos izjavljuje da nema suradnje dok su sadašnji ljudi u HNS-u?

- Iz njegove izjave iščitao sam da on nema povjerenja da bi se nešto u tom smjeru moglo napraviti. Da bi se išlo u organizaciju utakmice reprezentacije u Splitu, neki se preduvjeti moraju ispuniti, a prvi je korak sjedanje za stol s Hajdukom i razgovor. Kada mi u HNS-u povučemo neke konkretne poteze, možda će i oni tada drukčije reagirati. Tražit ću sastanak s njima jer želim čuti njihove prijedloge - zaključio je direktor u HNS-u Marijan Kustić.

Postoji li u Savezu inicijativa o gradnji nacionalnoga stadiona?

- Mogućnost gradnje nacionalnog stadiona postoji, ali više sam za opciju da reprezentacija igra u cijeloj Hrvatskoj. Potrebni su nam adekvatni stadioni u svim nogometnim središtima, poseban bih prioritet stavio na klupske kampove, time bi se razvijao i klupski nogomet koji bi imao poligon za mlađe kategorije. Ne bih izlijetao s pričom o nacionalnom stadionu dok Izvršni odbor HNS-a potpuno ne definira prioritete.