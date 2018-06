To je bilo dobro, no nedostaju nam još neki mehanizmi igre

Marko Lozo mladi je hrvatski nogometni stručnjak i bivši trener Hajdukove druge momčadi. Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu trenutačno je na doktorskom studiju. Utakmice SP-a pratit će uživo u Rusiji.

O svojim dojmovima na otvaranju prvenstva Marko je kazao:

– Neke prve utakmice bile su na razini uspavanki HNL-a, ne podcjenjujući našu ligu. Srećom, dočekali smo pravi spektakl u utakmici Portugala i Španjolske. To je bio ogledni primjer snage ove igre na vrhunskoj razini. Obje momčadi pokazale su smjer u kojem će se nogomet razvijati.

Na koje elemente igre konkretno mislite?

– To su četiri najvažnija elementa, posjed u fazi napada, faza obrane, odnosno tranzicije u napadu i obrani. Ova zadnja dva odnose se na protunapad i ponovno oduzimanje lopte. Današnji trendovi sugeriraju da ne postoje momčadi koje se samo brane, ili samo igra visoki presing, da imaju posjed... Vrhunske momčadi koriste sva četiri elementa tijekom igre sužavajući prostor suparniku.

Gdje je Hrvatska po tim standardima?

– Hrvatska igra taj moderan nogomet o kojem govorimo. No, pripremne utakmice pokazale su da imamo problema u fazi napada. Protiv Nigerije bila je jasna ideja u kojoj je Zlatko Dalić, postavljanjem Perišića desno, tražio njegov ulazak u međuprostore kako bi Vrsaljko ulazio dublje na protivničku polovicu. S druge strane, Rebić je bio krilni napadač kojeg se tražilo dugim loptama da bi mu se omogućilo da probija u situacijama jedan na jedan. U tim situacijama Strinić je u obrani korigirao opasne situacije. Dokaz da nam ne štima faza otvaranja igre veliki je broj dugih lopti. Hrvatska je tako, primjerice, u ovoj utakmici odigrala 65 dugih lopti, za razliku od 42 španjolske ili 37 argentinskih.

Koji je naš osnovni problem?

– Imamo problem u fazi napada, konkretno u otvaranju igre. On se svodi na to da Modrić ili Rakitić dolaze po loptu i odlučuju. U našem 4-2-3-1 sustavu bekovi se moraju visoko dići. Posebice Vrsaljko, s obzirom na to da je Perišić u međuprostoru. Pogotovu kada igramo protiv plitke formacije, odnosno bloka. Tako dobiješ međuprostor u kojem onda svoje situacije traže Kramarić i Perišić.

Problemi su bili posebice vidljivi u prvom dijelu.

Bez pogreške u obrani

– Oba naša bočna igrača u prvom su dijelu bila plitko postavljena. Teško smo dolazili u zadnju trećinu i nije bilo dubinskog, međulinijskog pasa za Kramarića i Mandžukića. To je Dalić uočio i u drugom dijelu naši su bekovi zaigrali dublje i odmah smo bili opasniji. Drugi problem, barem u ovoj utakmici, bila je tranzicija u napadu. Točnije, po osvojenoj lopti nismo kvalitetno završavali tu tranziciju. Nemamo taj mehanizam po kojem se napadači spuštaju i kvalitetno utrčavaju u dubinu. Iako, taj je kriterij zadovoljio Ante Rebić. No, bez učinka Mandžukića i Perišića to nam neće biti dovoljno. A baš taj segment trebao bi nam biti jedno od glavnih oružja.

Zašto to nemamo?

– Jedan od razloga je što se od naših krilnih igrača traži da prate svoje bočne igrače u obrani i onda dolazi do energetskog pražnjenja.

U obrani je to izgledalo poprilično dobro?

– Tu smo odigrali bez pogreške zahvaljujući momčadskoj igri i uigranosti. Pohvale izborniku, vidi se da na tome radimo. Posebno sam oduševljen pozicioniranjem i kompaktnošću naše uže obrane koja je pravodobno reagirala na sva duga dodavanja i na kvalitetna dodavanja u međulinijske prostore. U tom segmentu imali smo očiti problem u pripremnim utakmicama.

