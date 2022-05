Tko su igrači koje je Dalić iznenađujuće pozvao među vatrene? Zajedno vrijede 8 mil. €, nisu igrali u HNL-u

Izbornik vatrenih Zlatko Dalić za nadolazeće je utakmice Lige nacija s Austrijom (3. lipnja), Francuskom (6. i 13. lipnja), te Danskom (10. lipnja) ipak pripremio nekoliko planova B, s obzirom na vrlo upitno stanje pojedinih igrača.

Tako je primjerice za posljednja dva ogleda ostavio prostor za priključivanje mladih reprezentativaca, Stanišića, J. Šutala i Sučića, budući da postoji mogućnost da će vladati potražnja za desnim bekom (Vrsaljko i Juranović su oporavljenici), pa i stoperima, ovisno o stanju i formi Vide, Pongračića, Ćalete-Cara i Gvardiola.

Posebno poglavlje ove priče je Nikola Vlašić, igrač bez znatne minutaže u West Hamu, a opet klasa kojoj Dalić vjeruje.

Imam povjerenje u Vlašića

– Vlašić ima moje golemo povjerenje, žao mi je što ne igra i ne želim ga izgubiti. Nepozivanje u reprezentaciju dotuklo bi ga, hoću ga vratiti u život koliko je god to moguće. Dobit će šansu i svjestan je da mora igrati. Donijet će odluku tijekom ljeta. Bio je jedan od najboljih igrača u kvalifikacijama i znam koliko vrijedi i može. Svi u stožeru dijelimo stav da mora biti s nama – rekao je Dalić.

Pa ipak, najveća iznenađenja lipanjskog saziva dvojica su nogometaša rođena 1998., a to je godište dalo najviše talenata hrvatskom nogometu. Obojica su bez ijednoga nastupa u Hrvatskoj ligi, a riječ je o Zadraninu Martinu Erliću iz talijanske Spezije i Zagrepčaninu Petru Musi iz portugalske Boaviste. Erlić u ovoj sezoni ima 29 nastupa za Speziju, visok je 193 cm, a Dalić ga čak vidi i na poziciji desnoga braniča ukaže li se potreba za tim. Erlić u A vrstu ulazi i po Bišćanovoj preporuci, ali i kao nekadašnji član selekcija U-17, U-19 i U-20. Dakle, ima sve preduvjete da postane vatreni, a najvažnija je svakako činjenica da u dresovima Spezije već ima 56 nastupa u Serie A. Po Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.

Petar Musa je Zagrepčanin rođen 4. svibnja 1998. godine. Dijete je Hrvatskog dragovoljca, a u Hrvatskoj je seniorski nogomet igrao za Zagreb u kojemu u sezoni 2015./2016. ima šest nastupa. Tamo je bio suigrač Livakoviću. Potom je nastupao za češke klubove Viktoriju Žižkov, Slaviju Prag i Slovan Liberec, bio je na posudbi i u njemačkom Union Berlinu, a eksplodirao je u ovoj sezoni, ako se to može tako nazvati, postigavši 12 pogodaka u 35 nastupa za portugalsku Boavistu. Taj ga je učinak odveo u Benficu koja bi ga, navodno, trebala kupiti za pet milijuna eura.

Zvuči bajkovito za igrača koji nikada nije bio A reprezentativac, a ima 11 nastupa za selekciju do 21 godine. Svojedobno je bio reprezentativac u vrsti do 18 godina te suigrač mnogim razvikanijim pripadnicima generacije rođene 1998. godine; Sosi, Brekalu, Ivanušecu, Majeru i Mori. Musa je centarfor visok 190 cm, a tržišna vrijednost mu je četiri milijuna eura, tri milijuna manje od Petkovićeve vrijednosti i dva manje od Budimirove. No Musi su tek 24 godine i nametne li se u Benfici, on doista ima perspektivu u nacionalnoj momčadi. Od klasičnih špica na popisu su još Budimir i Livaja.

– Musa je zabio 12 golova u Boavisti, radi transfer u veliki klub. On je klasični napadač i bit će dobra prilika da ga vidimo. Zaslužio je šansu i sve će ovisiti o njemu. Želimo ga pogledati. Ono što radi u klubu je O.K., ali reprezentacija je nešto drugo, kvalitetnije – kazao je Dalić.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 08.10.2020., Zagreb - Hrvatska i San Marino u kvalifikacijskog U21 utakmici za UEFA Europsko prvenstvo.rPhoto: Josip Regovic/PIXSELL Kad smo već kod napadača, čini se da je tu perspektiva obećavajuća. Naime, u Bišćanovoj su selekciji već Roko Šimić i Dion Deena Beljo, a po novome i Igor Matanović, dojučerašnja špica njemačke mlade reprezentacije, kojega smo, navodno, preoteli elfu.

– Uložili smo veliki napor da se to ostvari. On je bio jedan od glavnih igrača iz U-19 reprezentacije Njemačke. Zlatko je tu odigrao možda i ključnu ulogu, na njegovu smo intervenciju uspjeli to prelomiti na našu stranu i treba mu biti zahvalan. Dugo smo radili na tome, veliki sam Matanovićev navijač i mislim da bi trebao biti velika snaga hrvatske reprezentacije. Ima pravo nastupa za U-21 i u idućem ciklusu. Igra na visokoj razini, visok je i brz – dobili smo ozbiljnog igrača – kazao je izbornik U-21 reprezentacije Igor Bišćan, a na njega se nadovezao Zlatko Dalić:

Skromna statistika

– Svi radimo na tome. Dobili smo Stanišića, Sučića i Vidovića, igrače koje želi Njemačka. Oni su druga generacija Hrvata, možda malo drukčije razmišljaju, ali kad za to dođe vrijeme, odabiru Hrvatsku. Napravili smo sjajan posao, oni mogu biti primjer drugim igračima u budućnosti.

Statistika Igora Matanovića ove sezone u dresu St. Paulija, petoplasirane momčadi 2. Bundeslige, izgleda ovako: 2 pogotka u 21 nastupu.

Novo ime na Dalićevu popisu je i 22-godišnji vratar Rijeke Nediljko Labrović. On je uskočio na poziciju trećega vratara umjesto Lovre Kalinića, koji ove akcije propušta u dogovoru s izbornikom.

