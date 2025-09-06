Tko je novi Španjolac u Hajduku? Ivan Rakitić opet je odradio senzacionalan posao

Jačanje španjolske kolonije u Hajduku se nastavlja. Novi duo na direktorskim funkcijama, Goran Vučević i Ivan Rakitić nastavlja akvizicijama koristiti svoje poznavanje tržišta španjolskih igrača i iskustvo rada u Španjolskoj, pa je tako nakon Huga Guillamona i Edgara Gonzalesa na Poljud stigao i 21-godišnji krilni napadač Iker Almena. Hajduk je u petak kasno navečer objavio da je posao finaliziran i da će Almena biti na posudbi iz saudijskog Al Qadsiaha te da će na svojim leđima nositi dres s brojem 30.

Riječ je o mladom Španjolcu koji je tek zaplivao u seniorske nogometne vode. Almena je nogomet počeo trenirati u španjolskom niželigašu Can Vidaletu, čak šest godina proveo je u nogometnoj školi Barcelone, popularnoj La Masiji. Poslije toga 2017. godine otišao je u Cornellu i nakon još kratkih avantura u Gavi, portugalskoj Academici te ponovno Can Vidaletu, preselio se u redove španjolskog prvoligaša Girone Svoje prve profesionalne seniorske utakmice u karijeri odradio je pretprošle sezone u Gironi, da bi prošlog ljeta u transferu teškom pet milijuna eura prešao u saudijskog prvoligaša Al-Qadsiah, gdje je dijelio svlačionicu s igračima poput Pierre-Emericka Aubameyanga i Nacha Fernandeza. Međutim, Almena se još nije uspio dokazati u svojoj mladoj karijeri. Ukupno je za Gironu i Al-Qadsiah upisao 25 nastupa te ima učinak od tek tri asistencije, bez ijednog zabijenog pogotka.

Pomalo je i zapanjujuća činjenica da je u ovako malom broju utakmica već igrao na sedam različitih pozicija, od lijevog beka pa sve do centarfora, a upravo se to seljenje po pozicijama ističe kao glavni razlog zbog kojeg Almena nije imao kvalitetan učinak zasad u začetku svoje seniorske karijere. Najviše voli igrati na poziciju desnog krila s koje voli iskorištavati svoj dribling te ulaziti na svoju preferiranu lijevu nogu, no na toj je poziciji igrao u samo tri od 25 seniorskih utakmica.

Hajduk je u utrci za Almenu pobijedio švicarski Young Boys, grčki Olympiakos i austrijski Sturm, a glavnu ulogu u Almeninom dolasku je imao upravo Rakitić. Nakon razgovora s proslavljenim bivšim 'vatrenim', Almena nije dvojio te mu nije bilo problem ni prilagoditi svoje financijske zahtjeve kako bi došao u Hajduk, u čijem će kadru po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti od 1,3 milijuna eura biti 11. najvredniji igrač.

Naravno, Almena u svojoj dobi još nije dokazani starter ni igrač koji mijenja utakmice, ali njegov talent i potencijal prema izvještajima brojnih španjolskih skauta nisu upitni. Oni Almenu ocjenjuju kao igrača s visokim plafonom, no dosezanje tog zamišljenog maksimalnog potencijala će ovisiti o minutaži i njegovoj ulozi. Možda će mu baš Hajduk biti prava prilika za upotpuniti sav potencijal kojeg je pokazivao tijekom odrastanja u La Masiji, a kojeg zasad u ovoj nekolicini seniorskih utakmica nije uspio pokazati.

Ono što bi moglo ohrabriti i Almenu, a i navijače Hajduka je činjenica da je trener bijelih Gonzalo Garcia tijekom svoje trenerske karijere dokazao da zna izvlačiti najbolje iz krilnih igrača. Vidjelo se to i prošle sezone u Istri 1961 s pojedincima poput Vinka Rozića i Matea Lisice, a vidi se to i u početku njegovog mandata u Hajduku, gdje igrači poput Abdoulieja Bambe i Michelea Šege pružaju daleko bolje izvedbe nego što je to bio slučaj pod Gennarom Gattusom prošle sezone. S obzirom sve ove pluseve i minuse, bit će vrlo zanimljivo vidjeti hoće li se Almena u bijelom dresu ispostaviti kao pojačanje ili kao prinova.