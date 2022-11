Tko je najveći veznjak? Iniesta: Modrić je jedan od najboljih ikad

Andrés Iniesta, jedan od legendarnih igrača Barcelone modernog doba, dao je intervju za španjolski AS u kojem je pričao o članu Real Madrida i kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću.

I dok Iniesta u 38. godini igra za japanski Vissel Kobe, naš veznjak je s 36 među predvodnicima i u klubu, i u nacionalnom dresu.

Španjolski veznjak bio je pun hvale za Vatrenog.

- Mi smo igrači različitih profila, ali u isto vrijeme slični po poziciji na terenu, koncepciji igre, baratanju loptom... On je jedan od najboljih veznjaka koji postoje i jedan od najboljih ikad. On je referenca za svoju momčad i nije lako provesti toliko godina u klubu poput Madrida i napraviti razliku - prokomentirao je Iniesta.

Andres Iniesta of FC Barcelona competes for the ball with Luka Modric of Real Madrid during the match of La Liga between Real Madrid and Futbol Club Barcelona at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain. April 23, 2017.

Bivši reprezentativac Furije, s kojom je osvojio dva Europska i jedno Svjetsko prvenstvo, nahvalio je i sjajan Realov trojac - Modrića, Kroosa i Casemira - koji je tijekom svog mandata redao trofeje u Madridu. Casemiro je u međuvremenu otišao u United.

- Taj madridski trojac jedan je od najboljih koji je ikada postojao. Osvojili su mnoge titule i bez sumnje je jedan od najboljih, baš kao i mi. Ono u čemu sam uživao igrajući uz Xavija i Busija (Busquetsa, op. a.) nisam više doživio - zaključio je.

Iniesta je u Barcelonu stigao 1996. godine, a promociju u prvu momčad dočekao 2002. Idućih 16 godina, sve do odlaska u Japan nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji, bio je stalan član Barce.

U 674 je službenih nastupa prema Transfermarktu u dresu Blaugrane postigao 57 golova i dodao 138 asistencija. U nacionalnom dresu skupio je 131 nastup i dao 14 golova, uz 30 asistencija. Danas je kapetan Vissela, 12. momčadi na ljestvici japanskog prvenstva.

