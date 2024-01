Tko je Luka Klarica? Nije niti mislio da će ići na Euro, a sada je Hrvatskoj donio ključnu pobjedu

Luka Lovre Klarica (22) do prije šest mjeseci nije ni sanjao da će zaigrati na ovogodišnjem Europskom prvenstvu i da će k tome spletom okolnosti postati član početne sedmorke na mjestu desnog vanjskog pucača.

Nisam mislio da ću ići

- Iskreno, na pripremama u Poreču bilo nas je četiri desna vanjska i nisam očekivao da ću biti u avionu za Njemačku. Onda se dogodilo da je prvo otpao Luka Stepančić. Ne znam zašto, to je bila odluka izbornika Perkovca. Onda sam se našao u rosteru za Španjolsku, kao druga opcija, kao zamjena za Ivana Martinovića. Onda se dogodila strašna Ivana ozljeda i evo me u prvoj postavi. Moram još jednom naglasiti da nisam sretan s činjenicom da sam na ovakav način došao do početne sedmorke. Na meni je sada velika odgovornost, ali i na Marašu koji je također upao u roster.

Sezona nije baš sjajno počela za Vas, imali ste mononukleozu pa Vas dugo nije bilo na treninzima Zagreba?

- Da, nisam imao pojma kako će se završiti to s mojom bolešću. Morao sam mirovati dva mjeseca. Onda sam počeo lagano trenirati u teretanu i trčanje. Nisam bio potpuno spreman na početku sezone. Nakon svega mislim da sam odigrao dobru polusezonu, posebice u Ligi prvaka. Da, mislim da je to bila moja najbolja polusezona u Europi – priča Luka.

U deset utakmica elitne skupine Lige prvaka Klarica je postigao 36 pogodaka. Najviše protiv Aalborga u zagrebačkoj Areni – šest, te u gostima kod Pelistera, u Bitoli – pet. U Zagrebu minutažu dijeli s Kubancem Cuni Moralesom.

- Igrao sam dobro u kontinuitetu i svaka utakmica bila mi je dobra, postigao dva ili šest pogodaka. Ovo mi je četvrta sezona u Zagrebu. Debitirao sam s 18 godina u Ligi prvaka.

Rukomet je počeo trenirati u rodnom Zadru.

- Jedno vrijeme sam trenirao i nogomet. Igrao sam lijevog braniča. Kako šutiram lijevom rukom, tako mi je i u nogometu jača lijeva noga. Više sam naginjao prema nogometu, ali su me stručnjaci primijetili na rukometnim turnirima dok sam bio kadet. Te jedne godine Zadar je igrao završnicu kadetskog prvenstva Hrvatske, tamo me je netko vidio iz Zagreba i tako sam došao u naš najveći rukometni klub. Prvo sam igrao za drugu momčad Zagreba, pa sam godinu dana bio u Gorici. Kada sam igrao za Goricu stalno sam trenirao s prvom momčadi Zagreba. Inače, u Zagrebu već šestu godinu živim u stanu s bratom. Doduše, u posljednje vrijeme je često kod svoje zaručnice pa sam često sam.

Vratimo se malo aktualnostima, kakav je osjećaj kada pobijediš Španjolsku s deset razlike i na kraju Vam ta pobjeda ništa nije donijela, niti je ništa značila.

- Osjećaj je grozan. Baš smo u hotelu gledati završnicu Španjolska – Austrija i nismo mogli vjerovati kako Španjolci nisu pobijedili. U ključnim trenucima šutirali su sa svoje polovice na prazna vrata i oba puta promašili. Na kraju ih je stigla kazna. Sad se tek vidi koliko je bilo bitno da smo pobijedili Austriju, a imali smo tri pogotka prednosti u samoj završnici. Ništa, sad se moramo vaditi u drugom krugu, s puno jačim suparnicima.

Prva na redu je Francuska.

- Nikad nisam igrao protiv Francuske pa se nadam da će moj debi protiv njih biti uspješan – rekao je Klarica.

S Francuskom smo igrali jako puno puta na velikim natjecanjima, a posebno loš omjer s njima imamo na europskim prvenstvima,. Od 12 utakmica čak smo devet izgubili. Posebno su bili bolni porazi u polufinalu 2006. godine, te u finalu 2010. godine. Mi smo dvaput pobijedili, u polufinalu 2008., te u skupini 2012. godine. I jedan susret završio je neodlučeno, u Rijeci na ERP-u 2000. godine.

Gledao sam snimke El klasika

- Gledao sam puno starih snimaka tih rukometnih klasika. Uživao sam gledajući taj rukomet, ali puno puta smo izgubili, nažalost. Francuzi su i danas jedna vrhunska reprezentacija, imaju na svakoj poziciji po dva dobra igrača. Sve su to igrači koji igraju u vrhunskim europskim klubovima. Ako ćemo biti pravi i spremni u glavi sigurno će imati problema s nama. Mislim da čak možemo i moramo fizički parirati. Bit će ključno možemo li trčati s njima. Zadnji put smo igrali protiv njih na EP-u 2022. godine u Szegedu gdje smo na kraju izgubili s pet razlike, ali nas nisu nadigrali – rekao je Klarica.

Zanimljivo je da je Francuska ostala u gotovo istom sastavu iz 2022. godine. Tada su igrali, a i danas su na ovogodišnjem EP-u Mem, Mahe, Fabregas, N. Karabatić, Descat, Richardson, Lenne, Tournat, Porte, Nahi i Konan. Prije dvije godine nije bilo, a sada su važne karike ovdje Prandi i Remili. Što se tiče Hrvatske, 2022. su u rosteru od današnjih igrača bili tek Mihić, M. Mandić, Lučin, Šipić, Glavaš i Srna.

- Mislim da će obrana biti ta koja će morati igrati jako, jako dobro. U napadu mislim da možemo parirati njihovoj obrani. Fizički smo svi jaki, a brzi na nogama. Mogu krenuti od sebe, fizički sam dosta napredovao u odnosu na prošlu sezonu. Idem puno okomitije na suparnička vrata.

Jeste imali nekog od svojih na tribinama SAP Arene?

- Nažalost ne, jer nisam imao ulaznice. Vjerojatno će ista situacija biti s Kölnom. Nema više ulaznica za utakmice drugog kruga – zaključio je Luka Lovre Klarica.

