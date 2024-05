'Težak poraz. Nemam nikakvih problema s koljenima i odlično se osjećam. Nisam tražio zamjenu'

Nakon osvojenog prvenstva nogometaši Dinama su slavili i u Hrvatskom kupu, poslije 0-0 u prvom susretu odigranom u Zagrebu, u uzvratu na Rujevici Dinamo je slavio protiv Rijeke 3-1 (2-0). Dinamo je time 17. put od hrvatske samostalnosti osvojio Kup. Osam puta je pobjednik bio Hajduk, dok je Rijeka ostala na šest trofeja. Dinamo je prije ovosezonskog slavlja zadnji put bio pobjednik Kupa 2021. godine, a u posljednjih šest sezona Dinamo, Hajduk i Rijeka su ravnomjerno podijelili osvajanje Kupa, svaka je momčad po dva puta bila najbolja.

- Težak poraz. Htjeli smo ove sezone makar uzeti Kup kad smo već izgubili prvenstvo. To se nije dogodilo, i ništa, čestitam Dinamu još jednom. Nemam apsolutno nikakvih problema s koljenima. Dapače, osjećam se jako dobro i dugo se ovako dobro nisam osjećao što se tiče koljena. Nisam tražio zamjenu na poluvremenu. To je bila trenerova odluka, nisam siguran zašto - prva je reakcija Marka Pjace.

- Mislim da je odluka o dolasku u Rijeku bila odlična. Bio sam u jednom teškom trenutku u svojoj karijeri i nije se bilo lako odlučiti na klub, znao sam da ne smijem pogriješiti. Odabrao sam Rijeku i mislim da je to bio pun pogodak za mene, bez obzira na to što je sezona na kraju završila bez trofeja. Odradio sam dobru sezonu, isto tako i svi mi kao momčad.- Naravno, na kraju kad se boriš za dva trofeja i ne osvojiš nijedan ispada da ništa nije dobro, ali mislim da je ova ekipa dosta mlada i da je izbacila jako puno talentiranih dečki koji zaslužuju velike europske klubove. To je nešto na što možemo biti ponosni ove sezone - zaključio je vatreni.