Teški dani hrvatskog olimpijca: Oživljavao je majku i plakao, a onda je preminula tijekom operacije

Hrvatski gimnastički reprezentativac Aurel Benović osvojio je četvrto mjesto u finalu partera na posljednjem natjecanju Svjetskog kupa u Dohi, što mu je bilo dovoljno za plasman na Olimpijske igre u Parizu, gdje će se pridružiti Tinu Srbiću. Benović je uoči nastupa u Dohi imao relativno male izglede da se kroz natjecanja u Svjetskom kupu izbori za olimpijsku vizu, jer su njegovi konkurenti imali značajnu bodovnu prednost.

Ponajbolji hrvatski gimnastičar, tek 23-godišnji Osječanin Aurel Benović, od kolovoza prolazi izuzetno teške životne trenutke. U kolovozu je zbog ozljede desnog stopala propustio SP u Antwerpenu, mjesec dana poslije ostao bez majke, a treba znati i da je kao dječak ostao bez oca, dakle danas nažalost nema oba roditelja.

Benović je proživio pravu dramu kada je oživljavao vlastitu majku na životu dok je čekao hitnu službu nakon što joj je pozlilo u njihovom obiteljskom domu.

- Na žalost iz ovakvih teških trenutaka čovjek uvijek nauči neku novu život lekciju. Na žalost, moja životna lekcija je bila iz filma strave. Budeći se ujutro u 7:30 zatekao sam mamu u ne najboljem fizičkom stanju, ali kao i svaki dan s obzirom na to da je već dugo bolesna, mislio sam kako će popiti svoje lijekove opet će se to smiriti. No na žalost to ovaj puta nije bilo tako... Samo se srušila. Zovem Hitnu, plačem, oživljavam vlastitu majku. Srce joj je stalo. Pravovremenom reakcijom i brzim dolaskom liječničke službe ponovno se vratila i nadam se da će se brzo oporaviti - tada je rekao Benović.

Majke se oporavila, ali je morala na obaveznu operaciju srcu i tada je preminula na operacijskom stolu. Aurel je obećao majci na samrti kako će napraviti sve da izbori Olimpijske igre u Parizu.