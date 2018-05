Tampa Bay pobijedila Washington i došla na korak do velikog finala

Hokejaši Tampa Bay Lightninga pobijedili su Washington Capitalse s 3-2 (2-0, 1-1, 0-1) u petoj utakmici finala Istočne konferencije NHL doigravanja za Stanleyjev kup te poveli s 3-2 u seriji na četiri pobjede.

Brzi pogoci domaće momčadi na početku prve i druge trećine pokazali su se ključnima u ovom dvoboju. Cedricu Paquetteu trebalo je samo 19 sekundi za prvi pogodak na utakmici. Tampa Bay je preko Čeha Ondreja Palata u 10. minuti poveo s 2-0 što je bio rezultat prve trećine.

Ryan Callahan je nakon 33 sekunde igre u drugoj trećini donio domaćoj momčadi tri pogotka prednosti. Washington je do kraja tog perioda uspio smanjiti zaostatak preko Jevgenija Kuznjecova. Sve do 59. minute i gromovitog udarca Aleksa Ovječkina Capitalsi nisu uspjeli doći do drugog pogotka.

U posljednjih 96 sekundi gosti su pokušali doći do velikog preokreta i izboriti produžetak, ali je domaći vratar Andrej Vasiljevski zaključao mrežu.

Bila je to prva pobjeda domaće momčadi u ovoj seriji, jer je Washington slavio u prva dva dvoboja odigrana u Tampi, no Capitalsi su propustili kapitalizirati tu prednost na svom ledu.

Šesta utakmica serije igra se u Washingtonu u noći s ponedjeljka na utorak po hrvatskom vremenu, s početkom u 2 sata iza ponoći.

U nedjelju od 21 sat Vegas Golden Knights imaju priliku pobjedom u Winnipegu izbaciti domaće Jetse i postati prva ekspanzijska momčad koja se već u prvoj sezoni uspjela probiti do finala doigravanja za Stanleyjev kup.