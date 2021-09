Talijanski mediji puni hvale za Torino na hrvatski pogon: Evo što kažu o našim dečkima

Hrvatski nogometni stručnjak Ivan Jurić nakon 1:0 gostujuće pobjede njegova Torina protiv Sassuola do koje je stigao golom Marka Pjace u 83. minuti, pohvalio je igru svoje momčadi naglasivši kako je ona mogla biti i uvjerljivija. Ipak, talijanski mediji, konkretno, Gazzetta dello Sport je iznimno zadovoljna.

- Od prve minute Torino je bio agresivan, pun energije i domaćini nisu mogli do zraka. Ono što je prošlo do obrane, Mandragora i Milinković su lako rješavali. Prema naprijed je Torino bio okomit i opasan i kad god je prešao na polovicu Sassuola, nešto dobro se dogodilo. Ključna figura u Jurićevoj 'paklenoj naranči' je Josip Brekalo. Nije on nikakvo otkriće. To je igrač koji ima brzinu, čita igru, jak je jedan na jedan, a sve to radi baršunastim pokretima. Igrao je kao da je izvanzemaljac. Dodavanje za Sanabriju, stativa, proigravanje Lukića petom. Bila je to Josipova predstava. Kad je izašao, hrvatsku štafetu preuzeo je Marko Pjaca, preporođeni dečko koji je na kraju riješio utakmicu - piše oduševljeni talijanski list, a dodaje:

Foto: Ivan Juric (Torino Football Club) esulta per la vittoria con Marco Pjaca (Torino Football Club)

- Ne znamo kako se kaže 'spektakl' na hrvatskom, ali njih dvojica sigurno znaju. To su dečki koji se znaju čitav život, koji su zajedno odrasli i koji igraju nogomet bez ikakvih ograničenja. Torino je s njima kao putujući rock'n'roll show. Jeste li vidjeli Josipa Brekala? Jednostavno ga je užitak gledati. Driblinzi, asistencije, udarac, prava je šteta da nije zabio, pogodio je stativu. I tko ga je zamijenio? Marko Pjaca, igrač kojeg je Jurić prvog želio kad je stigao kako bi oko njega gradio svoj Torino. Tek je četvrto kolo, a ovaj Torino izgleda sjajno. Pjaca i Brekalo su zlatni dečki - piše Gazzetta, prenosi 24sata.

Foto: Josip Brekalo - Torino during US Sassuolo vs Torino FC, Italian football Serie A match in Reggio Emilia, Italy, September 17 2021