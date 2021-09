Svjetski lider stiže u Zagreb, a ovaj put nije promašio autobus! 'Sve ostalo je povijest'

Posljednji ovogodišnji ozbiljan atletski miting održat će se danas u Zagrebu – 71. memorijal Borisa Hanžekovića. Organizatori su se doista potrudili da u Zagrebu danas vidimo neke od najvećih zvijezda ove sezone. Primjerice, večeras će na stadionu Mladosti na 100 metara trčati Trayvon Bromell, vodeći u svijetu ove sezone s vremenom 9,77 sekundi.

– Danas je teško biti na visokoj razini, današnja atletika je u tom smislu crno-bijela. Dok je trčao Bolt, znalo se da je on taj, da ga slijede američki sprinteri. Danas je to teško reći i to je najveća draž atletike. Ovo je moja prva sezona izvan SAD-a – rekao je Bromell koji će pokušati nadmašiti rekord mitinga koji drži upravo Bolt – 9,85 sekundi.

Pada Boltov rekord?

– Mislim da će rekord biti na kušnji jer trčao sam ispod tog vremena često ove sezone. Ovakvi mitinzi su zabavni jer nismo fokusirani isključivo na rezultat, nego i na izvedbu, a to je dobro kada se želi napraviti nešto više. Staza je dobra, ali sve to nema veze ako ne trčiš dobro – zaključio je Bromell koji će imati jaku konkurenciju u još jednom Amerikancu – Ronnieju Bakeru koji je ove sezone trčao 9,83 sekundi.

– Meni je drago da sam tu i što ćemo trčati i staviti tako točku na sezonu. Svi pokušavamo biti najbrži, ali to nije jednostavno – naglasio je Baker.

U memorijalnoj utrci na 110 metara prepone nastupit će olimpijski prvak iz Tokija, Jamajčanin Hansle Parchment. Njegova nezgoda iz Tokija još se uvijek prepričava. Tako se samo nasmijao kada je dobio pitanje je li možda i u Zagrebu promašio autobus za stadion...

– Ha-ha. Nisam. U Tokiju sam promašio bus koji je išao na stadion, slušao sam glazbu, a kad sam primijetio da sam otišao u krivom smjeru, jedna gospođa pomogla mi je doći do taksija. Uspio sam nekako stići na polufinale, mislio sam da ću zakasniti. Sve je ostalo povijest – istaknuo je.

Kirani James je bivši svjetski i olimpijski prvak na 400 metara, olimpijski pobjednik iz Londona, srebrni iz Rija i brončani iz Tokija.

– Tajna mog devetogodišnjeg zadržavanja u svjetskom vrhu jest puno predanosti poslu, treninga. Veselim se svakom finalu jednako. Medalje je teško osvajati, ja samo mogu dati sve od sebe u tom smislu. Prvi sam put u Hrvatskoj, prvi dojam je da su ljudi prijateljski raspoloženi, a meni to znači puno. Rekord mitinga (44.94) nije nedodirljiv, ali to se ne može garantirati – istaknuo je Kirani.

Šveđanin David Stahl ove je sezone nepobjediv u bacanju diska.

– U Zagrebu mi je uvijek dobro, lijepo, ugodno. Nakon Zagreba čeka me još jedan mali miting kod kuće i onda već počinju pripreme za Europsko prvenstvo u Münchenu i Svjetsko prvenstvo u Eugeneu dogodine.

Je li moguće jednog dana nadmašiti svjetski rekord – 74,08 metara?

– To mi je dugoročni cilj. Uvjeti moraju biti savršeni, vjetar pogotovo i publika koja te nosi. Što se tiče rekorda zagrebačkog mitinga, 68,37 metara, to je možda dostižno već u ovom trenutku. Opet, moj je cilj dobro se zabaviti. Gledatelji će vidjeti reprizu finala iz Tokija i nadam se da ću vikati i vrištati za ljude u Zagrebu i u Hrvatskoj – zaključio je Stahl.

Sandra lovi desetu pobjedu

U ženskom disku gledat ćemo nadmetanje bivše i sadašnje olimpijske pobjednice, Sandre Perković i Amerikanke Valerie Allman.

– Veselim se nastupu. Allman i ja? Bilo je uzbudljivo u zadnje vrijeme, a ja se nadam da ću iskoristiti prednost domaćeg terena. Što se tiče forme, tempirali smo je za OI, pokušavam sanirati ozljedu, ne ide lako. No kako sezona ide kraju, sve je bolje jer manje je opterećenje. Nisam u formi kao na Igrama u Tokiju, ali ako se sve poklopi, letjet će disk daleko. Konkurencija je ta koja nas čini boljima, nije to samo Allman već i Kubanke i druge… Puno sam postigla za 12 godina. Tokio nije moje realno stanje, dogodio se peh. Ne, nije me naučio puno, samo me smirio i shvatila sam da je ljudski izgubiti i vratiti se iz poraza. Mnogi se nakon 12 godina uspjeha i toga ne bi vratili, a ja želim završiti sezonu sa smiješkom i pripremiti se za dalje – istaknula je Sandra koji će danas loviti svoju desetu pobjedu u Zagrebu.

– Uh, sjećam se 2006. i svog prvog nastupa kada sam bacila pedesetak metara. Prišla mi je Grasu, tada u svjetskom vrhu, i rekla: “Mala, bit ćeš ti dobra.” Nakon četiri godine sam je pobijedila i osvojila zlato na Europskom prvenstvu – rekla je Sandra.