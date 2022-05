Svjedokinja drame u Desincu: Muškarac je vikao pucaj, pucaj. Prepala sam se. Mislila sam da je to kraj za mene

Scene kakve u Hrvatskoj ne pamtimo, odvijale su se sinoć nedaleko od Zagreba. Dok je Dinamo slavio pobjedu nad Hajdukom i službenu potvrdu naslova prvaka Prve HNL, dvadesetak kilometara dalje odvijala se drama kao iz filma. Tučnjava, autocesta u plamenu od baklji pa i pucnjava dogodili su se sinoć oko 22 sata na autocesti A1, točnije na odmorištu Desinec, udaljenom 15-ak minuta vožnje od naplatnih postaja u Lučkom.

– Zapalili su nekoliko baklji ispred same benzinske, mislila sam da je to kraj za sve nas i da će benzinska eksplodirati. Navijači su opkolili benzinsku sa svih strana, ali nisu mogli ući unutra jer su vrata bila zatvorena. Zvali smo policiju s Lučkog neka pošalju pojačanje, a ubrzo je stigla interventna policija – započinje svoju priču potresena očevitkinja s odmorišta koju su neredi zatekli pred kraj smjene.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Muškarac je vikao pucaj, pucaj. Prepala sam se. Mislila sam da je to kraj za mene.'

U razgovoru za Večernji list otkrila je detalje sinoćnje makljaže Torcide i policije tijekom koje je ispucano više desetaka hitaca te ozlijeđeno više od 40 osoba. Sve se dogodilo iznenada, govori nam i ističe da ništa nije ukazivalo na mogući sukob, večer kao i svaka druga. Na Desincu je uz nju i kolegice bilo svega nekoliko vozača kamiona koji, kaže nam, ovdje redovno odmaraju.

Foto: Čitatelj Večernjeg lista

Foto: PIXSELL

– Odjednom sam čula viku. Muškarac je vikao pucaj, pucaj i zatim su se čuli pucnjevi iz pištolja. Istog trena kad sam to čula sam počela trčati iz restorana, ali su mi se na pola puta noge odsjekle jer sam ugledala masu muškaraca koji viču. Prepala sam se da će me netko upucati dok trčim. Nastavila sam trčati na benzinsku na kojoj su vrata već bila zatvorena. Mislila sam da će me netko upucati ispred i da je to kraj za mene – prepričava nam i ističe da nikad nije, a nada se i neće, doživjeti išta slično.

Nakon što su je djelatnice benzinske crpke prepoznale pustile su je unutra gdje su se potom zaključale i u strahu na kamerama promatrale što se vani događa.

'Sretna sam što sam izvukla živu glavu'

– Navijači su krenuli uzimati aparate za gašenje i njima napadati policiju, uzeli su kante s vodom za pranje auta, prometne znakove, sve što su mogli i s time napadali policiju – prisjeća se i dodaje da je sve potrajalo do oko 22 sata kada je u pratnji interventne policije ušla u restoran iz kojeg je u strahu za život ranije istrčala bez stvari.

Foto: PIXSELL 21.05.2022., Zagreb -Ekskluzivne fotografije tucnjave izmedju Torcide i policije. U subotu u 21.35 sati na autocesti A1 kod odmorista Desinec navijaci Hajduka napali su policajce koji su ih organizirano pratili s utakmice u Zagrebu. Odbijajuci napad policija je uzvratila vatrenim oruzjem kojim su ranjena dvojica napadaca, a u napadu je ozlijedjeno desetak policajaca. Photo: Pixsell/PIXSELL

No, srećom iako pod šokom, za svjedokinju ovog nemilog događaja, situacija je prošla bez ozbiljnih posljedica.

– Policajac me otpratio do benzinske i tamo sam čekala da mama dođe po mene. Ona je radila na drugoj strani autoputa, u kafiću. Policajac interventne me pratio do auta i bio je jako ljubazan, čekao je sve dok nisam ušla u auto jer je okolo šuma, a sumnja je bila da su se neki navijači sakrili tamo – prepričava nam kraj svoje sinoćnje smjene kakav nije mogla niti zamisliti.

– Morala sam popiti nekoliko jačih pića kad sam došla doma da se umirim, noge su mi se tresle satima, a nisam mogla zaspati do 2 ujutro. Trenutno se osjećam bolje, sretna sam što sam izvukla živu glavu, ali nije mi bilo svejedno. – zaključuje.

Četvorica policajaca upotrijebila su vatreno oružje, ozlijeđeno 35 osoba, privedeno njih 43

Dodajmo kako je na danas, na izvanrednoj press konferenciji policija iznijela detalje ovog slučaja. Prema iznesenim informacijama, ukupno su četiri policijska službenika upotrijebila vatreno oružje. Trojica od njih bila su među napadnutim službenicima, a četvrti se pješice probijao kako bi im pomogao.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dvojica su pucala isključivo u zrak, četiri i osam hitaca. Treći je pucao osam hitaca u zrak pa 11 u betonsku površinu. Četvrti službenik ispalio je dva streljiva u zrak. U sukobu je ozlijeđeno ukupno 35 osoba, od čega je 20 policijskih službenika. Prema trenutnom stanju, jedan policijski službenik teže je ozlijeđen. Privedena su 43 navijača - jedna osoba je maloljetnik, 11 su mlađi punoljetnici, a ostali su punoljetnici.

Podsjetimo, sinoć su na autocesti A1, kod odmorišta Desinec, navijači Hajduka napali policajce, a policija je uzvratila vatrenim oružjem. Sve se dogodilo nakon utakmice Hajduka i Dinama u Zagrebu.