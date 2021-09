Švicaraci bijesni na zvijezdu Arsenala: Odbio se cijepiti, a sada je zaražen koronom

Švicarska javnost kritizira nogometaša Arsenala Granita Xhaku koji se zarazio koronavirusom nakon što se odbio cijepiti.

Xhaka je pozitivan pa neće moći pomoći reprezentaciji Švicarske u rujanskom ciklusu kvalifikacija za SP.

– Granit Xhaka nije cijepljen. To smo prepustili svakom igraču, to je osobna odluka svakog igrača, baš kao i bilo koje druge osobe u Švicarskoj. Mi smo izdali preporuku da se svi cijepe. On je odlučio za sebe. Njegovo je pravo da se ne cijepi – rekao je šef komunikacija Švicarskog nogometnog saveza Adrian Arnold te dodao:

– Svi ostali igrači u reprezentaciji su se cijepili ili su se oporavili od koronavirusa pa su manje-više sigurni, barem s medicinskog stajališta. Sada je, nažalost, Granit zaražen.

Komentar koji je objavljen u švicarskom tabloidu Blicku nije imao previše razumijevanja za Xhaku.

– Puno putujete, zrakoplovima, autobusima i stalno ste u pokretu s različitim grupama ljudi. A ako vas uhvate, cijeloj momčadi prijeti karantena, što ugrožava utakmicu. Neodgovorno je ne cijepiti se ako ste profesionalni nogometaš – napisao je novinar Blicka.

Švicarska će tako bez Xhake u nedjelju dočekati europskog prvaka Italiju.